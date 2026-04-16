Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat încă de pe 20 martie că România se alătură țărilor care au semnat o declarație comună pentru asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, în urma efectelor pe care țara noastră le resimte în plan energetic după izbucnirea războiului din Iran.

„Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale. Efectele sunt resimțite și în România, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea prețurilor la un nivel suportabil pentru populație”, a spus președintele la acel moment.

Șeful statului a explicat că declarația nu înseamnă că România va intra în conflict, ci că va sprijini demersurile diplomatice pentru menținerea securității în zonă, fără implicare militară.

Declarația comună a statelor

Declarație comună a liderilor Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei, Țărilor de Jos, Japoniei, Canadei și altora privind Strâmtoarea Hormuz: 19 martie 2026

Declarație comună a liderilor Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei, Țărilor de Jos, Japoniei, Canadei, Republicii Coreea, Noii Zeelande, Danemarcei, Letoniei, Sloveniei, Estoniei, Norvegiei, Suediei, Finlandei, Cehiei, României, Bahrainului și Lituaniei privind Strâmtoarea Hormuz.

„Condamnăm în cei mai duri termeni recentele atacuri ale Iranului asupra navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv instalații de petrol și gaze, precum și închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz de către forțele iraniene.

Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la escaladarea conflictului. Cerem Iranului să înceteze imediat amenințările, plasarea de mine, atacurile cu drone și rachete și alte tentative de blocare a strâmtorii pentru transportul comercial, precum și să respecte Rezoluția 2817 a Consiliului de Securitate al ONU.