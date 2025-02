Nicușor Dan spune că ”nu se mai pune problema„

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat în cadrul unei conferințe de presă susținută luni, la Iași, că nu va renunța la candidatura la alegerile prezidențiale din luna mai, chiar și dacă va fi situația de a mai apărea încă un candidat al dreptei politice, și inclusiv în cazul în care va candida și președintele interimar Ilie Bolojan.

Întrebat fiind dacă își va retrage candidatura la Președinția României în cazul în care și președintele interimar, Ilie Bolojan, decide să candideze, Nicușor Dan a răspuns că nu are nicio astfel de intenție.

‘Eu rămân în cursă în orice ipoteză. Nu din orgoliu. În primul rând, am răspuns eu la întrebarea dacă sunt potrivit pentru această candidatură, după care, ca să nu încurc lumea, am făcut un sondaj care mi-a confirmat nivelul de încredere pe care îl am în opiniile românilor. Deja în momentul ăsta, când sunt mii de oameni care s-au scris voluntari, mii de oameni care au făcut donații, nu se mai pune problema să renunț’, a răspuns Nicușor Dan, candidat independent la Președinția României, cu susținerea PMP și a Forța Dreptei.

Nicușor Dan a mai afirmat că ‘așa cum arată lucrurile azi nu există riscul ca doi candidați izolaționiști să intre în turul doi’.

Candidatul independent a vizitat în ultimele zile orașe din Moldova, el mai ajungând și în județele Neamț și Vrancea.