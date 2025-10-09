Nu mai trec gaze din România în Ungaria

Fluxul de gaze dinspre România spre Ungaria a încetat de tot, niciun metru cub nemaitrecând la vecini pe gazoductul Arad-Szeged. Săptămâna trecută, țeava era plină la capacitatea ei maximă – 7,2 milioane metri cubi.

Acestea erau gazele pe care Ungaria le aducea din Turcia, via Bulgaria și România, ele având în cea mai mare parte proveniență rusească. Ungaria, depedentă de importul de gaze rusești folosește România și Serbia ca să aducă gaze via Turcia și Bulgaria. Țara nu are o altă soluție pentru a se alimenta cu gaze, deși UE și SUA le cer să renunțe la cele rusești. Există într-adevăr posibilitatea de a aduce unele cantități de GNL de la terminalele de la Mediterana, or de a importa din Norvegia, via Polonia, însă cantitățile sunt mici iar fluxurile discontinue, ca să nu mai vorbim de capacitatea limitată a gazoductelor de interconexiune cu vecinii.

Stoparea, cel puțin temporar al fluxurilor de gaze către Ungaria, prin România, este o veste neplăcută pentru Transgaz , care este private de perceperea tarifelor de tranzit pentru firmele din țara vecină care fac importuri.

În ceea ce privește producția internă din România, aceasta rămâne constantă – în jurul a 24 de milioane de metri cubi. Importurile noastre via Bulgaria, prin punctul de intrare Negru Vodă, rămân și ele constante, la 13 milioane metri cubi. Constant este și exportul nostru în Republica Moldova – în jurul a 3 milioane metri cubi și apare un mic export către Ucraina, pe la Negru Vodă, însă și acesta este un tranzit pe care Transgaz îl asigură pentru ucraineni, care aduc unele cantități tocmai din Grecia, pe Coridorul Vertical.

În perspectiva sezonului rece, care începe oficial în 1 noiembrie, România se bazează în acoperirea consumului pe producția curentă, pe extracția din depozite și pe importuri. De obicei, proporția este cam 40 – 40 – 20%. În cazul unor episoade geroase, importul poate acoperi mai mult din consum, până la 30%.