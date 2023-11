Nu Trump, ci Zelenski și Biden puteau opri războiul în 24 de ore

Războiul din Gaza a scos Ucraina din prim-plan. Contraofensiva ucraineană despre care liderii de la Kiev au vorbit începând din primăvară se stinsese oricum înainte de atacul Hamas de la începutul lunii octombrie. Oficialii europeni și americani au început să vorbească despre concesiile pe care Ucraina le-ar putea face pentru încheierea războiului cu Rusia decât despre efortul militar și economic necesar pentru un război lung, pe parcursul anilor următori.

Căzută în plasa unor comici ruși care s-au dat drept oficiali africani, premierul italian Giorgia Meloni, altfel o susținătoare vocală a Ucrainei, a vorbit despre ”oboseala războiului” care se instalează în Vest. În aproape doi ani de război, tot mai mulți aliați vestici ai Ucrainei au început să treacă prin testele alegerilor, iar consecințele economice ale sancțiunilor impuse Rusiei, ale contrasancțiunilor, ale ajutoarelor militare pentru Ucraina și ale programelor vaste de înarmare începute recent pot să-i penalizeze grav la urne.

Poate mai importantă este schimbarea de ton la vârful conducerii militare de la Kiev. Generalul Valeri Zalujnîi, șeful statului major al Armatei Ucrainei, a declarat, pentru The Economist, că situația de pe front nu se va schimba, că Ucraina nu are forța de a mai obține victorii relevante. Este pentru prima dată când un comandant de top din Ucraina recunoaște că războiul a ajuns într-un impas, observă The New York Times.

Mai mult, acest pat ca la șah nu prinde Ucraina într-o poziție mai bună decât înainte de începutul contraofensivei anunțate în urmă cu jumătate de an. Times a publicat o analiză care arată că ”Rusia controlează acum cu aproape 200 de mile pătrate mai mult teritoriu ucrainean comparativ cu începutul acestui an”.

Ajutoarele militare occidentale, în special americane, pentru Ucraina nu se opresc. Fie prin noi eforturi politice de a obține sprijin bipartizan în Congres, fie ca urmare a unor bizare erori contabile de 6 miliarde de dolari ale Pentagonului, administrația SUA a reușește să cumpere în continuare, în contul Ucrainei, arme produse de complexul militaro-industrial american. Recent, SUA au prezentat al 50-lea pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 300 de milioane de dolari. Însă, atrage atenția o analiză NBC, resursa umană este mai importantă decât aceste ajutoare, iar Ucraina începe să se confrunte cu lipsa militarilor. ”Resursa umană este principala îngrijorare a administrației in acest moment”, spune un oficial citat de NBC. Vestul poate trimite arme, însă, ”dacă ei nu au forțele competente pentru a le folosi, situația nu se va îmbunătăți”.

Apoi, republicanii din Congresul SUA au altă prioritate – ajutorul pentru Israel. Președintele Biden a încercat să aplice o nouă strategie – combinarea ajutorului pentru Ucraina cu cel pentru Israel și supunerea lor la vot împreună. Însă republicanii, majoritari în Camera Reprezentanților, cer vot separat.

Este un context favorabil pentru Donald Trump, dat din nou de sondaje nu numai favorit în cursa alegerilor primare republicane, dar și în fața lui Joe Biden în cursa pentru Casa Albă. Într-un discurs electoral din Florida, Donald Trump a declarat că este singurul candidat la președinția SUA care poate împiedica un al treilea război mondial. ”Vă puteți da seama cât de importante sunt alegerile când vă gândiți că milioane de oameni ar fi putut fi in viață, dacă alegerile din 2020 nu ar fi fost fraudate. Ar fi putut fi în viață. În Israel, în Ucraina. Nu ar fi fost aceste atacuri. Oamenii ar fi rămas în viață”, a spus Trump. ”Acesta nu va fi Primul Război Mondial și nici ca al Doilea Război Mondial. Va fi sfârșitul, din cauza nivelului uriaș de putere, de distrugere. Ei vorbesc despre încălzirea climei și despre cum, peste 250 de ani, nivelul oceanului va fi mai mare cu doi centimetri și jumătate, dar nu vorbesc despre puterea armelor nucleare, despre faptul că un nebun poate cauza distrugeri nemaivăzute. Este o nebunie. E o nebunie să vezi asta și să vorbești despre asta”, a spus Trump. Fostul președinte a declarat că ar putea intermedia o pace in Ucraina în nu mai mult de 24 de ore.

Președintele Zelenski a răspuns la discursul lui Trump în aceeași notă. ”Îl invit pe președintele Trump în Ucraina. Îmi vor trebui doar 24 de minute să-i explic că nu poate gestiona acest război. Nu poate aduce pacea din cauza lui Putin”. ”Președintele Biden a fost aici și a înțeles niște detalii care nu pot fi înțelese decât dacă ești aici”, a spus Zelenski. ”Dacă Trump nu este gata să-i ofere lui Putin teritoriul nostru, dacă nu este gata să-i ofere independența noastră, atunci nu va putea gestiona războiul”.

Dezbrăcate de haina lor de PR, discursurile lui Trump și Zelenski spun niște adevăruri. După un an și jumătate de război, cu sute de mii de morți în ambele tabere, este greu de crezut că acest conflict din Ucraina poate înceta în luni de zile, pentru a nu vorbi de 24 de ore. Însă extinderea NATO în Ucraina a fost un motiv esențial pentru care regimul Putin a lansat acest război. Apoi, nu trebuie uitat că în martie 2022, la câteva zile după primele lovituri ale Rusiei, oficialii din cele doua țări au inițiat negocieri de pace care puteau duce la un acord prin care Rusia urma să păstreze porțiuni din Donbas și Crimeea, în schimbul neutralității Ucrainei, fără vreo paradă militară a rușilor victorioși prin Kiev și fără sute de mii de victime. A fost momentul în care premierul britanic Boris Johnson a făcut o vizită rapidă la Kiev care l-a ajutat pe președintele Zelenski să nu accepte termenii unei păci, momentul când mașina războiului prin procură a fost pusă în mișcare, când au început să curgă discursurile despre cum războiul din Ucraina va ajuta Vestul nu numai la nivelul securității, ba chiar și economic, prin beneficiile aduse complexului militaro-industrial. A fost momentul în care întreaga lume vestica a trecut la o ”narațiune” care a devenit acum unica prisma prin care este privit un război ce putea fi evitat.