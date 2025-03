- Numărul urşilor, de patru ori mai mare

Numărul urşilor din judeţul Gorj este de patru ori mai mare decât efectivul optim, afirmă purtătorul de cuvânt al Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM), Cristina Merfu.

Potrivit acesteia, la evaluarea din 2024 au fost identificate 454 de exemplare de exemplare de urs în judeţul Gorj, dintre care 145 de masculi, 102 femele, 78 de urşi tineri, cu vârsta de un an, şi 116 pui, cu vârsta de sub un an, efectivul optim fiind de 103 exemplare.

APM Gorj a eliberat pe parcursul anului 2024, pentru activitatea de vânătoare, conform legislaţiei în vigoare, 22 de autorizaţii, dintre care şapte autorizaţii pentru urs, însă au fost împuşcaţi doar şase urşi, pentru că un administrator de fond a renunţat între timp.

„Autorizaţiile se eliberează pe baza a două criterii, nivelul de prevenţie şi nivelul de intervenţie, la nivelul de intervenţie se ţine cont de câte pagube s-au făcut în judeţ de către urşi, iar la nivelul de prevenţie se ţine cont de câte exemplare sunt inventariate la evaluările pe care le fac colegii de la Biodiversitate în teren. Colegii merg primăvara şi toamna şi pe baza urmelor, excrementelor pe care le găsesc, au mai multe criterii, ei fac o estimare cam câţi urşi sunt în fiecare zonă şi, în momentul în care se depăşeşte numărul optim, se decide să se mai elimine din ei, pentru că altfel este afectat lanţul trofic. Anul trecut au fost eliberate şapte autorizaţii pentru urs, iar anul acesta tot şapte, iar până acum s-au dat trei la urs. Din cele 22 emise anul trecut, şapte au fost la urs, restul au fost la mistreţ, la capră neagră şi la căprior. S-a constatat şi în cazul acestor specii, pe baza evaluărilor făcute, că efectivele sunt peste nivelul optim stabilit prin studii”, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al APM Gorj.

În anul 2024, reprezentanţii APM Gorj au luat parte la comisiile de evaluare a pagubelor produse de animalele sălbatice, fiind semnalate 30 de astfel de incidente, dintre care 22 de pagube produse de urşi şi opt pagube produse de lupi.

Cele mai multe incidente au fost semnalate în localităţile Padeş, Tismana, Novaci, Crasna şi Muşeteşti.

Astfel, APM Gorj a achitat suma de 216.169 de lei pentru pagubele produse culturilor agricole şi silvice şi pentru daunele produse persoanelor fizice de către animalele sălbatice, în anul 2024.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Gorj, Alin Ivan, a precizat că, pe parcursul anului trecut, la nivelul judeţului au fost înregistrate 21 de solicitări prin 112 cu privire la prezenţa urşilor în localităţile Polovragi, Baia de Fier, Arcani, Rânca, Novaci, Turcineşti, Bumbeşti Jiu, Schela, Padeş, Peştişani, Cruşeţ şi Bîrseşti.