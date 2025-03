Crin Antonescu îi dă peste nas lui Ciucu: „Eu cred că minte”

Candidatul Alianței România Înainte la prezidențiale, Crin Antonescu, a precizat joi că Ilie Bolojan i-a propus să intre în această cursă din partea coaliției, respingând declarațiile prim-vicepreședintelui PNL Ciprian Ciucu că Bolojan nu a candidat pentru că s-ar fi opus liderul PSD, Marcel Ciolacu.

‘S-a vorbit într-una despre asta, s-a dovedit că nu e adevărat. Uitați-vă: lucrurile sunt clare în legătură cu afirmația domnului Ciucu de ieri: ori domnul Ciucu minte, ori domnul Bolojan minte. Eu cred că domnul Ciucu minte. Nu a cerut domnul Bolojan să candideze, nu a respins domnul Ciolacu chestiunea asta, nici nu era în măsură s-o facă. Deci, să se lămurească cine minte. Cereți-i părerea domnului Bolojan, eu asta vă spun. Eu știu doar că domnul Bolojan este cel care a venit și în numele celorlalți colegi, după aceea împreună cu ei a propus această candidatură a mea’, a spus Crin Antonescu, întrebat dacă se simte un candidat de rezervă, având în vedere afirmațiile liberalului Ciprian Ciucu potrivit cărora Marcel Ciolacu s-ar fi opus ca Ilie Bolojan să fie candidatul comun.

Despre nevoia ca Ilie Bolojan să se implice mai mult în campania electorală, Antonescu a spus: ‘Eu am nevoie doar de resursele mele și cine dorește să mă urmeze, mă urmează’.

‘Eu am un program, eu am niște idei, le prezint de peste o lună, nu am nevoie de un sprijin punctual sau un sprijin personal de la cineva anume. Am nevoie de sprijin de la toți’, a adăugat el.

Întrebat cine ar trebui să deconteze un posibil eșec al său, Antonescu a răspuns: ‘Dar un posibil eșec al lui Nicușor Dan cine îl decontează? La un posibil eșec al doamnei Lasconi cine decontează? La un posibil eșec al domnului Simion cine decontează? Verificați-le pe astea și după mă mai întrebați’.

Legat de informația că Nicușor Dan a avut o întrevedere cu președintele interimar Ilie Bolojan, Crin Antonescu a arătat că el nu a avut o astfel de întâlnire.

‘Eu sunt un candidat. Domnul Bolojan este președinte interimar, se întâlnește cu cine dorește, în principal lideri de instituții. N-am avut această întâlnire’, a menționat Crin Antonescu.

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a scris într-un comentariu pe Facebook că Ilie Bolojan a ales să nu candideze la prezidențiale deoarece liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-ar fi opus unui astfel de scenariu și ‘pentru a nu arunca guvernarea în aer într-un context internațional foarte dificil’.