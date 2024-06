Nunta campionilor mondiali. S-au căsătorit

Americanii Madison Chock şi Evan Bates, campioni olimpici pe echipe la patinaj artistic în 2022, s-au căsătorit. Ei au organizat o nuntă romantică la malul mării, în Hawaii.

Cuplul a câştigat împreună mai multe medalii olimpice şi titluri de campioni mondiali.

Madison şi Evan au devenit un cuplu pe gheaţă în 2011 şi un cuplu în viaţa privată după şase ani.

It’s a 4-peat for Madison Chock and Evan Bates 🇺🇸 at Skate America! Here are the 2023 Skate America Ice Dance Champions performing their unique ‘Time’ themed free dance.

Raise your glass! 🥂The much-anticipated wedding of the season just happened – Madison Chock and Evan Bates have officially exchanged their vows in Hawaii! ❤️Madison was a picture of breathtaking elegance in a dreamy Vera Wang gown.

May your life together be an unending dance… pic.twitter.com/8TKRjHbNlX

— FS Gossips (@fs_gossips) June 22, 2024