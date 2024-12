Desființarea Ministerului Energiei, plănuită de viitoare Coaliție de guvernare, nu este văzută cu ochi buni de toată lumea.

Desființarea Ministerului Energiei pare să creeze o bucurie pentru “băieții deștepți”, deranjați de ceea ce a făcut Ministerul Energiei în ultimul an și jumătate, spune Dumitru Chisăliță, de la Asociația Energia Inteligentă.

Care sunt mai exact argumentele lui Chisăliță?

„Am sperat că urmare a cutremurului acestor alegeri, să se producă o minimă schimbare la nivelul modului de a face politică, în România. Marea schimbare se pare că se limitează la propunerea de desființare a Ministerului Energiei și ceva reduceri de secretari de stat!!! Din nou facem ministerele după chipul, asemănarea și mai ales dorința unor oameni și nu după necesitățile efective din teren.

Ministerul Energie a fost înființat în anul 2015 după ce din anul 2013 a funcționat o struțo-cămilă Departamentul Energiei în cadrul Ministerului Economiei, iar până în 2012 a existat doar Ministerul Economiei care în fapt derula în special acțiuni de coordonare economică a companiilor din energie.

Înființarea unui Minister al Energiei în anul 2015 a venit pe fondul dereglementării prețului la gaze și electricitate, și a avut și un rol foarte important în reducerea presiunilor pe care le făcea industria, mai exact marii consumatorii de energie, pentru a obține electricitate și gaze ieftine. Altfel spus, a fost redus riscul unui conflict de interese între marii consumatori și marii producători de energie și gaze, mai ales cei cu acționariat de stat. Un exemplu a fost faptul că producătorii de îngrășăminte chimice, faceau presiuni asupra ministrului care reprezenta atât sectorul industriei, cât și al energiei. O reîntoarcere a energiei la un astfel de Minister ar putea să deschidă din nou această practică ilegală.

În contextul actual în care nu mai avem un sector energetic, ci o piață de energie, a cărei funcționare este impetuos necesar să se bazeze pe politici publice, astfel rolul unui Minister al Energiei este foarte mare. Este adevărat că se impunea încă de la început separarea rolului Ministerului Energiei, ca reprezentant al Statului în administrarea companiilor din energie cu capital de stat, de rolul Ministerului Energiei de a face politici energetice.

Să desfințezi astăzi Ministerul Energiei, când am atins cele mai ridicate cote de import din istoria României, când suntem în plin proces complicat de realizare a exploatarii gazelor din Marea Neagră, când este nevoie de acțiune urgentă, pentru a rezolva problemelor sistemice induse de variabilitatea surselor și volatilitatea consumului de energie, când trebuie să se reliberalizeze piața de gaze și energie electrică, când trebuie pregătiți pașii pentru alimentarea cu energie și cădură în următorii 25 de ani, în anul în care ne am confruntat cu prețuri uriașe pe piața spot la energie electrica, când trebuie să inițiem și în România urgent măsuri de eficiență energetică, când avem provocarea de a elimina blocajele și să pregătim noile tehnologii atât de necesare României în viitor – producerea hidrogenului energetic, stocarea carbonului, rețeaua de captare și transport a CO2, adaptarea rețelelor existente la gazele verzi, stocarea energie, exploatarea energiei geotermice etc.

Suntem ridicoli de a dreptul, am avut 10 ani de existență a Ministerului Energiei, fără o Strategie Energetică Națională pe care să o aplice și acum când în sfârșit după 17 ani avem din nou o Strategie Energetică Națională, nu mai avem un Minister al Energiei care să o aplice.

Domnilor faceți Ministerele după necesitățile oamenilor și a țării, nu după dorința unora și supărările altora.

Eu aș vedea chiar preluarea în mod natural la Minsuterul Energiei a unor atribuții cu caracter energetic derulate în prezent de alte ministere: eficiența energetică a clădirilor de la Ministerul Dezvoltării, tot ce ține de carburați (stații, depozite etc.) de la Ministerul Transporturilor, derularea fondurilor pentru proiecte directe sau indirecte pentru energie de la Ministerul Fondurilor Eruopene, și chiar derularea așa ziselor fonduri de mediu, care au un scop energetic de la Ministerul Mediului.

În același timp desființarea Ministerului Energiei, ar fi împotriva trendului european. În condițiile în care Uniunea Europeană este în plină tranzție către energia verde și către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în multe țări au fost înființate Ministerul energiei și schimbărilor climatice. în altele țări există Ministerul Energiei și atât, cum este și la noi acum (în SUA există un departament de sine stătător al energiei).

Eliminarea sărăciei absolute, stoparea procesului de sărăcie şi reducerea ei pînă la nivelul economico-social şi politic acceptabil, creşterea bunăstării populaţiei, accesul la educaţie şi ocrotirea sănătăţii, ocuparea forţei de muncă, creşterea veniturilor reale – toate au o legatură strînsă cu energia. Toate acestea, în lipsa unui emitent de politici publice specifice și concentrate, a unei entități responsabile pe sectorul de energie, sub forma unui Minister, va adânci mai mult prăpastia crizelor din România.

Cei care doresc să desființeze Ministerul Energiei, să rețină: Energia înseamnă pentru omenire, ceea ce înseamnă sângele pentru corpul omenesc”, este mesajul postat pe site-ul Asociației Energia Inteligentă.

Ministerul Energiei ar urma să fie comasat cu Ministerul Economiei, o situație care a mai existat în trecut, când Energia era un Departament în Ministerul Economiei.