„O mișcare hazardată, complet neapreciată de marele licurici”. Critici din coaliție pentru Nicușor Dan după prezența la Consiliul lui Trump

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu pune sub semnul întrebării eficiența demersului diplomatic a lui Nicușor Dan de la Consiliul pentru Pace. „Câștigul diplomatic pare nul. Sper să mă înșel. Dar pare ca și cum în clasă ar intra un bătăuș care îi ia la țintă pe toți băieții cu ochi verzi, iar tu, fiind exact un băiat cu ochi verzi și deci ținta perfectă, încerci cu disperare să îi intri în grații. Rezultatul nu este respectul, ci umilința”, a scris aceasta pe pagina sa de socializare.

Social-democrata avertizează că strategia de a aborda teme suveraniste pentru a recupera o parte din electoratul sensibil la astfel de mesaje riscă să producă efecte contrare. „Speranța că, marșând pe teme suveraniste, poți recupera o parte din votanții acestora s-a dovedit a fi o iluzie deșartă”.

Nicușor Dan joacă la două capete

Potrivit acesteia, încercările de a obține sprijinul unor actori politici sau electorali ostili sunt sortite eșecului într-un context deja profund polarizat. Stoiciu susține că nivelul ridicat de fragmentare politică face imposibilă „jocul la două capete fără să te prăbușești între ele”.

Senatoarea mai afirmă că partidele extremiste ar putea fi principalii beneficiari ai acestei participări externe.

„Tot extremiștii vor fi cei care vor profita acum de pe urma acestei participări externe, convingându-și propriul public că ei sunt adevărații preferați și că oricine altcineva este tratat cu desconsiderare la Washington.

Scriu aceste rânduri cu multă tristețe, pentru că m-am numărat printre cei care l-au susținut pe Nicușor Dan, sperând că va stăvili valul neo-fascist ce pare să cuprindă politica românească. Astăzi, mă îndoiesc de acest lucru. Și nu sunt singura. Din păcate”, a mai transmis Victoria Stoiciu.

Ce state au mai participat în calitate de observatori

Cipru, Croația, Finlanda, Grecia, Italia, Polonia, Slovacia, Țările de Jos, Suedia, Norvegia, dar și Uniunea Europeană. România s-a diferențiat prin cum a ales să fie reprezentată la prima Reuniune.

Dacă celelalte state au trimis ambasadorii, miniștrii de Externe sau consilieri de rang înalt, România e reprezentată de însuși președintele Dan.

Președintele nu a participat nici la Forumul Davos, nici la Conferința de la Munchen, dar iată că a decis să dea ochii cu Donald Trump la acest eveniment.

Statele membre, care au și drept de vot

Ungaria, a fost reprezentată de prim-ministrul Viktor Orban și Bulgaria, care l-a trimis pe secretarul permanent al MAE bulgar, sunt singurele state din UE care au această calitate de membru.

Alți membri: Albania, Kosovo, Arabia Saudită, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Bahrain, Egipt, El Salvador, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Indonezia, Israel, Kazahstan, Pakistan, Qatar, Kuweit, Mongolia, Maroc, Paraguay, Turcia, Uzbekistan, Vietnam.