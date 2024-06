O singură schimbare față de meciul cu Ucraina

Partida Belgia – România are loc sâmbătă, 22 iunie, de la ora 22:00, pe stadionul Rhein Energie din Koln, în etapa a 2-a din grupa E a turneului final de la EURO 2024. Înaintea acestei partide România este liderul grupei după victoria cu 3-0 în fața Ucrainei iar Belgia, locul 3 mondial și marea favorită a grupei, este momentan ultima, 0 puncte după imensa surpriză, 0-1 cu Slovacia. Cu un egal tricolorii ar fi matematic în optimi, indiferent de rezultatul din ultima etapă, cu Slovacia.

La Koln este exact opusul vremii de la Munchen, din victoria cu Ucraina. Atunci a fost mult soare și în tribune 35.000 de români au fost absolut impresionanți. Acum cerul e mohorât și prognoza zilei arată multă ploaie, așa cum a mai fost vineri, putând afecta serios calitatea gazonului. Stadionul e pe jumătatea celui din Munchen, doar 43.000 de locuri, estimările despre fanii români oprindu-se undeva la cifra de 25.000. Mulți au venit direct din țară sau din colțurile Europei fără bilet și pe piața neagră s-a ajuns să coste de zece ori mai mult decât prețul real.

Selecționerul Edi Iordănescu pare decis să dea credit în proporție de peste 90 la sută celor care au jucat atât de bine cu Ucraina. Cel mai probabil, după toate informațiile, va efectua o singură modificare, așteptată, vitezistul Parmei, Vali Mihăilă, urmând a juca din primul minut în locul lui Florinel Coman, pentru ca în caz de contraatac să avem mai multe șanse.

Florin Niță va fi în poartă, Andrei Rațiu, Andrei Burcă, Radu Drăgușin și Nicușor Bancu pe fund, Marius Marin la închidere, Dennis Man dreapta, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin și Vali Mihailă stânga plus vârful Dennis Drăguș. Același sistem 4-1-4-1, care a funcționat perfect în primul meci.

Edi Iordănescu așteaptă din nou un aport uriaș din punct de vedere al energiei pozitive transmisă de fani către jucători și își dorește doar ca echipa să repete evoluția din partida cu Ucraina, pentru că toată lumea visează ca parcursul la acest EURO să continue cu etapele superioare, cele eliminatorii.

Dacă ne calificăm ar fi istorie, ar fi un exemplu pentru sport și pentru alte domenii.

După primul joc mi s-a părut că românii s-au alăturat din nou echipei naționale, că acest rezultat a adunat poporul, am simțit încredere, unitate, speranță și bucurie. Asta ne motivează.

Suntem gata să dăm ce avem mai bun, acest grup dă totul. Asta îmi doresc și pentru jocul cu Belgia. Suntem pregătiți pentru orice, dar intrăm în teren cu gândul de a câștiga meciul și de a da totul. Sperăm ca la final să fim fericiți. Dacă vom fi calificați, vom putea gestiona mai bine și meciul cu Slovacia. Dar să o luăm pas cu pas.

Omologul său belgian, Domenico Tedesco, laudă jocul României și consideră că Nicolae Stanciu, Dennis Drăguș și Dennis Man sunt jucători care pot pune mari probleme iar fundașii par a fi greu de depășit dar Belgia trebuie să arate că este o echipă care a venit la EURO cu obiective mari.

România este o echipă bună, cred că și cei care nu o știau până săptămâna asta s-au convins. Dacă ați urmărit meciul, ați văzut că nu este ușor să o învingi pe Ucraina cu 3-0. Dar eram conștienți de asta, am văzut 8 meciuri ale României și nu au pierdut deloc în calificări.

Au jucători buni, Stanciu, care a jucat la Anderlecht, Drăguș, pe care-l știm de la Liege, am văzut și aripa din banda dreaptă, Man, cu viteză bună, au jucători buni la mijloc și fundași buni. Dar toate echipele care sunt aici sunt dintr-un motiv.

Echipe probabile

Belgia: Casteels – Castagne, Faes, Debast, Carrasco – Mangala, Onana – Trossard, De Bruyne, Doku – Lukaku

Rezerve: Kaminski, Bakayoko, De Cuyper, De Ketelaere, Lukebakio, Openda, Sels, Theate, Tielemans, Vermeeren, Vertonghen, Vranckx,

Absent: Witsel (Accidentat)

Selecționer: Domenico Tedesco

România: Fl. Niță – Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu – Man, Drăguș, Mihăilă

Rezerve: Moldovan, Târnovanu, Mogoș. Racovițan, Rus, Nedelcearu, Sorescu, Cicâldău, Șut, Olaru, I. Hagi, Coman Pușcaș, Alibec, Bîrligea

Selecționer: Edward Iordănescu

Arbitru: Szymon Marciniak (Polonia)