O țară NATO este lipsită de respect și ar trebui pedepsită

Președintele Trump a spus din nou Spania ”ar trebui sa fie pedepsita”, pentru ca a fost „foarte lipsită de respect” nemajorând bugetul apărării la 5% din PIB.

„Sunt foarte nemulțumit de Spania. Este singura țară care nu și-a majorat bugetul la 5 la sută. Restul țărilor din NATO l-au ridicat până la 5 la sută … nu ar conta dacă ai spune că nu le vei proteja, dar Spania este protejata automat”, a spus Trump, intrebat daca ia in calcul excluderea Spaniei din NATO. „Ce vor face? Treceti prin celelalte țări și atacați Spania, nu?”, a spus Trump, dorind să arate că amenințarea rusă este inexistentă in Spania. Apoi a întrebat. „Deci cred că ceea ce au făcut nu este frumos, cred că este foarte lipsit de respect pentru NATO.” Apoi, Trump a amenințat: „De fapt, mă gândeam să le dau pedeapsa comercială prin tarife, și pot face asta … Cred că ar trebui să fie pedepsiți pentru asta, da”. Trump nu a spus însă nimic despre posibilitatea excluderii Spaniei din NATO.

La summitul NATO de la Haga, statele membre s-au angajat să aloce 5% din PIB pentru apărare și cheltuielile mai largi de securitate, până în anul 2035. Săptămâna trecută, Trump a avertizat că Spaniei va suferi consecințele refuzului de a aloca mai mulți bani pentru apărare, însă oficialii spanioli au eliminat acest scenariu. Ministrul spaniol al Apărării, Margarita Robles, a declarat că țara ei nu este „îngrijorată” că ar putea fi exclusă din NATO. „Nu suntem îngrijorați”, a spus Robles. „Cred că președintele Trump trebuie să știe că Spania este unul dintre aliații angajați și fideli”.

Spania a fost singurul din cei 32 de membri ai alianței care nu s-a angajat să crească cheltuielile militare la 5% din PIB. Prim-ministrul socialist Pedro Sánchez a obținut o derogare de ultim moment la Haga, afirmând că Spania va cheltui doar până la 2,1%, ceea ce el a numit „suficient și realist”. Madridul a susținut că compensează cheltuielile mai mici cu contribuții puternice de trupe la misiunile NATO, inclusiv desfășurări în Letonia, Slovacia, România, Bulgaria și Turcia.