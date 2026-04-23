Oana Gheorghiu respinge acuzațiile privind vânzarea acțiunilor statului

Oana Gheorghiu susține că acuzațiile privind vânzarea netransparentă a acțiunilor statului sunt false, explicând că documentul este unul exploratoriu și că nu există decizii luate.

De Mădălina Hodea - redactor
Vicepremierul Oana Gheorghiu (foto) a prezentat, pe pagina de Facebook, o istorie a companiei Petrotrans SA FOTO: Facebook/Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu respinge afirmațiile unor politicieni privind o presupusă „vânzare netransparentă” a unor pachete de acțiuni ale statului, susținând că acestea reprezintă dezinformare. Ea explică faptul că documentul invocat este unul exploratoriu, publicat transparent de Guvern, fără caracter decizional. Acesta include doar opțiuni de analiză, iar eventualele decizii ar urma să fie luate după realizarea unor studii de fezabilitate. Gheorghiu afirmă că nu se propune ocolirea Bursei de Valori București și că mecanismul de tip ABB este o procedură standard pe piețele de capital. Ea face apel la responsabilitate în discursul public și avertizează asupra riscului de propagare a știrilor false.

Oana Gheorghiu a reacționat public la afirmațiile unor politicieni privind presupusa „vânzare netransparentă” sau „cadou din pix” al unor pachete de acțiuni deținute de stat. Gheorghiu susținând că informațiile vehiculate sunt false și menite să inducă panică în spațiul public.

Ea afirmă că documentul invocat în dezbatere nu reprezintă o decizie guvernamentală. Documentul fiind un raport exploratoriu, publicat transparent pe site-ul Guvernului încă din 16 aprilie. Acesta are rolul de a prezenta posibile opțiuni de politică publică.

Potrivit acesteia, materialul nu conține decizii finale, evaluări independente sau angajamente ferme, ci recomandări preliminare. Abia ulterior acestor analize ar urma să fie luate decizii concrete.

 

 

 

În ceea ce privește acuzațiile legate de ocolirea Bursei de Valori București, Oana Gheorghiu susține că interpretarea este eronată. Documentele menționează și posibilitatea listării parțiale a companiilor, în funcție de rezultatele studiilor.

De asemenea, ea a făcut referire la mecanismul de tip accelerated bookbuilding (ABB). Acest mecansim descrie o procedură standard folosită pe piețele de capital internaționale și inclusiv în România, prin intermediul unor tranzacții anterioare.

În mesajul său, Gheorghiu critică dur politizarea subiectului și transformarea unor instrumente financiare obișnuite în teorii conspiraționiste. Ea acuzând răspândirea de informații false și interpretări „alarmiste” fără bază factuală.

Ea face totodată un apel la responsabilitate în discursul public, avertizând că dezinformarea poate amplifica tensiunile sociale într-un context politic deja sensibil.

1 comentariu

  1. Problema cu pahetele minoritare e lansata de 7-10 zile,expolosatata de PSD pentru iesire;femeia Gheorghiu a dovedit lipsa de intelepciune in forma grava ca a dat drumul ACUM,daca nu a fost pusa de altii sa dea drumul documentului ACUM

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
