Oana Gheorghiu respinge acuzațiile privind vânzarea acțiunilor statului

Oana Gheorghiu a reacționat public la afirmațiile unor politicieni privind presupusa „vânzare netransparentă” sau „cadou din pix” al unor pachete de acțiuni deținute de stat. Gheorghiu susținând că informațiile vehiculate sunt false și menite să inducă panică în spațiul public.

Ea afirmă că documentul invocat în dezbatere nu reprezintă o decizie guvernamentală. Documentul fiind un raport exploratoriu, publicat transparent pe site-ul Guvernului încă din 16 aprilie. Acesta are rolul de a prezenta posibile opțiuni de politică publică.

Potrivit acesteia, materialul nu conține decizii finale, evaluări independente sau angajamente ferme, ci recomandări preliminare. Abia ulterior acestor analize ar urma să fie luate decizii concrete.

În ceea ce privește acuzațiile legate de ocolirea Bursei de Valori București, Oana Gheorghiu susține că interpretarea este eronată. Documentele menționează și posibilitatea listării parțiale a companiilor, în funcție de rezultatele studiilor.

De asemenea, ea a făcut referire la mecanismul de tip accelerated bookbuilding (ABB). Acest mecansim descrie o procedură standard folosită pe piețele de capital internaționale și inclusiv în România, prin intermediul unor tranzacții anterioare.

În mesajul său, Gheorghiu critică dur politizarea subiectului și transformarea unor instrumente financiare obișnuite în teorii conspiraționiste. Ea acuzând răspândirea de informații false și interpretări „alarmiste” fără bază factuală.

Ea face totodată un apel la responsabilitate în discursul public, avertizând că dezinformarea poate amplifica tensiunile sociale într-un context politic deja sensibil.