Olăroiu se luptă cu un român pentru banca EAU

S-a tot vorbit de ceva timp de faptul că tehnicianul Cosmin Olăroiu este cel care va prelua banca naționalei Emiratelor Arabe Unite. Antrenorul este extrem de apreciat î n această țară, mai ales că acum c â teva zile a ajuns în finala Ligii Campionilor 2 a Asiei, competiția similară Europa League și e mare favorit să o c â știge î n fața singaporezilor de la Lyon Sailors.

Olăroiu ar urma să aibă un megasalariu de 6 milioane euro și bonusuri substanțiale dacă va califica Emiratele după foarte mulți ani la un turneu final de CM. Emiratele pot termina pe locul 3 în grupă și asta ar califica-o într-un baraj care ar putea duce vara viitoare la turneul final din SUA, Mexic si Canada.

Aflat în vacanță la Dubai, după despărțirea de Petrolul, Adrian Mutu a oferit pentru FANATIK.RO o informație bombă. Pentru acest post de selecționer ar fi o bătălie între doi tehnicieni români. Al doilea e deja obișnuit cu această muncă, pentru este nimeni altul decât Edi Iordănescu, omul care a condus naționala României în campania de calificare la turneul final al EURO 2024 și apoi la turneul final.

„Eu am auzit că el sau Edi Iordănescu. Am înțeles că sunt în discuție cu doi antrenori români, Cosmin Olăroiu și Edi Iordănescu. Așa am auzit eu acum!”

Edi are și o ofertă foarte interesantă. Îți spun care sunt discuțiile acum. Are o ofertă foarte interesantă din Arabia Saudită!