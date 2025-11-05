Omul USR pentru Avocatul Poporului l-a împrumutat pe Nicușor Dan cu 120.000 de lei în campanie

De Rami Cristescu
Omul USR pentru Avocatul Poporului l-a împrumutat pe Nicușor Dan cu 120.000 de lei în campanie

Roxana Rizoiu apare pe lista celor ce au dat bani împrumut pentru campania lui Nicușor Dan la prezidențiale.

Propunerea USR pentru Avocatul Poporului, Roxana Rizoiu, i-a dat 120.000 de lei în campanie președintelui Nicușor Dan. Informația apare în declarația de avere a președintelui.

Rizoiu este una dintre donatorii lui Nicușor Dan care și-a dat acceptul să apară necenzurat în declarația de avere a președintelui, scrie G4Media. Experta în drepturile omului își va primi banii înapoi, așa cum se întâmplă cu toți cei ce împrumută candidați care trec pragul electoral.

Roxana Rizoiu este variantă înaintată de USR pentru funcția de Avocat al Poporului. Ea este un jurist cu experiență la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

Poziția de Avocat al Poporului este acum ocupată de Renate Weber. Mandatul acesteia a expirat de mai mult de un an.

Cine este Roxana Rizoiu

Propunerea USR pentru Avocatul Poporului a terminat dreptul la București în 1997. A fost în două rânduri Agent Guvernamental al României la CEDO, mai întâi în cadrul Ministerului Justiției (2000-2002), iar mai apoi al MAE (2004-2005).

Între 2007 și 2022, Rizoiu a fost titulară al catedrei de Drepturile Omului la Institutul Național al Magistraturii. A avut 5 mandate în Consiliul Științific al INM.

Din 2023, Rizoiu activează în privat, fiind director într-o societate de avocatură.

