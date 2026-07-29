Pacientul plătește asigurări de sănătate, dar știe ce servicii poate primi gratuit?

În fiecare lună, milioane de români contribuie la sistemul public de asigurări de sănătate. Cu toate acestea, atunci când apare o problemă medicală, mulți pacienți nu știu ce servicii pot primi fără să plătească, unde trebuie să se adreseze și ce documente sunt necesare.

Rezultatul este un paradox ușor de observat: persoane asigurate ajung să plătească din propriul buzunar consultații și investigații care, în anumite condiții, ar putea fi decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Problema nu este doar finanțarea sistemului. Este și lipsa unui traseu clar pentru pacient.

„Gratuit” nu înseamnă automat disponibil oriunde și oricând

În limbajul obișnuit, serviciile oferite prin sistemul public sunt numite gratuite. În realitate, ele sunt finanțate din contribuțiile plătite de persoanele asigurate și decontate furnizorilor medicali prin casele de asigurări de sănătate.

Pentru ca un serviciu să fie decontat, trebuie îndeplinite mai multe condiții:

pacientul să aibă calitatea de asigurat, cu excepția serviciilor acordate și persoanelor neasigurate;

serviciul să fie inclus în pachetul de bază sau într-un program național de sănătate;

furnizorul medical să aibă contract cu casa de asigurări pentru serviciul respectiv;

pacientul să prezinte documentele necesare;

serviciul să fie recomandat medical și să existe disponibilitate în cadrul contractului furnizorului.

Așadar, simplul fapt că o persoană plătește contribuția la sănătate nu îi oferă acces nelimitat, imediat și la orice serviciu medical. Dar îi oferă acces la un pachet mult mai larg decât cunosc cei mai mulți pacienți.

Ce servicii pot fi decontate prin sistemul public

Pachetul de bază nu se limitează la consultația la medicul de familie. În funcție de indicația medicală și de regulile aplicabile fiecărui serviciu, persoanele asigurate pot beneficia de:

consultații de medicină de familie;

consultații în ambulatoriul de specialitate;

analize de laborator și investigații medicale;

servicii de medicină fizică și reabilitare;

spitalizare de zi sau continuă;

medicamente compensate;

dispozitive medicale;

îngrijiri medicale și paliative la domiciliu;

servicii de prevenție și monitorizare a bolilor cronice;

servicii acordate prin programele naționale de sănătate.

Nu toate investigațiile, procedurile sau materialele medicale sunt decontate integral. Pentru unele există condiții suplimentare, coplată, limite contractuale sau criterii medicale precise.

De aceea, întrebarea corectă nu este doar „Sunt asigurat?”, ci și „Este serviciul de care am nevoie inclus în pachet și unde îl pot accesa?”.

Medicul de familie este, de regulă, punctul de plecare

Pentru multe probleme de sănătate, primul pas ar trebui să fie consultația la medicul de familie.

Acesta poate evalua simptomele, poate recomanda tratament, poate prescrie medicamente, poate solicita anumite analize și poate emite bilet de trimitere către medicul specialist, atunci când este necesar.

Rolul medicului de familie nu este doar administrativ. El trebuie să coordoneze traseul pacientului și să decidă când problema poate fi gestionată în asistența medicală primară și când este necesară evaluarea unui specialist.

Există însă și situații în care pacientul poate ajunge direct la specialist sau poate beneficia de servicii în condiții speciale. Regulile diferă în funcție de diagnostic, specialitate și tipul serviciului medical.

Ce trebuie să verifice pacientul înaintea unei programări

O mare parte dintre programările nereușite apar pentru că pacientul nu primește de la început toate informațiile necesare.

Înainte de a merge la o clinică aflată în contract cu casa de asigurări, este util să verifice:

dacă are calitatea de asigurat activă; dacă furnizorul are contract pentru specialitatea sau serviciul dorit; dacă este necesar biletul de trimitere; dacă biletul este completat corect și se află în perioada de valabilitate; dacă sunt necesare cardul de sănătate și actul de identitate; dacă există locuri disponibile prin CAS în perioada respectivă; dacă toate procedurile recomandate sunt decontate sau numai o parte dintre ele.

Un furnizor poate avea contract pentru cardiologie, de exemplu, fără să ofere prin CAS toate investigațiile cardiologice existente. Similar, o consultație poate fi decontată, iar anumite proceduri sau materiale suplimentare pot fi suportate separat de pacient.

De ce pacienții asigurați ajung totuși să plătească

Uneori, plata unui serviciu privat este o alegere conștientă: pacientul dorește o anumită oră, un anumit medic sau o programare mai rapidă.

În alte situații, pacientul plătește pentru că nu știe că serviciul poate fi obținut prin CAS sau nu reușește să identifice un furnizor disponibil.

Sistemul este fragmentat. Informațiile despre servicii, specialități, trimiteri, furnizori și disponibilitate sunt distribuite între mai multe instituții și platforme. Pentru o persoană fără experiență în navigarea sistemului medical, găsirea traseului corect poate deveni o problemă în sine.

Mai există și o limitare importantă: furnizorii aflați în contract cu casele de asigurări funcționează în cadrul unor volume și valori contractuale. De aceea, faptul că o clinică oferă un serviciu prin CAS nu garantează că va avea permanent locuri disponibile.

Soluția nu este să promitem acces nelimitat, ci să oferim informații mai clare și să folosim mai eficient capacitatea existentă în ambulatoriu.

Ambulatoriul poate rezolva multe cazuri înainte ca acestea să ajungă la spital

O parte importantă a problemelor medicale poate fi diagnosticată, tratată sau monitorizată în afara spitalului.

Consultațiile de cardiologie, medicină internă, dermatologie, endocrinologie, ORL, pneumologie, psihiatrie, urologie, ginecologie, reumatologie sau recuperare medicală pot reduce presiunea asupra camerelor de gardă și a spitalelor, dacă pacientul ajunge la timp la specialistul potrivit.

Ambulatoriul nu este doar o variantă mai ieftină pentru sistem. Este și o formă mai firească de îngrijire pentru bolile cronice, controalele periodice și problemele care nu reprezintă urgențe.

Pentru aceasta, pacientul trebuie să poată identifica rapid serviciul necesar și furnizorul la care îl poate accesa.

Clinica Prevencia încearcă să transforme traseul CAS într-un proces mai ușor de înțeles

Clinica Prevencia, rețea medicală din București care oferă medicină de familie și consultații de specialitate în contract cu CAS, a dezvoltat un hub digital în care pacienții pot consulta informații despre serviciile medicale decontate prin CAS, specialitățile disponibile, documentele necesare și opțiunile de programare.

Platforma nu pornește doar de la structura administrativă a sistemului medical. Pacientul poate să identifice specialitatea potrivită pornind de la simptome, precum durerea în piept, palpitațiile, problemele dermatologice, durerile articulare, tulburările de memorie, anxietatea sau simptomele urinare.

Această orientare nu înlocuiește consultația și diagnosticul medical. Rolul său este să reducă situațiile în care pacientul se programează la specialitatea greșită sau abandonează căutarea deoarece nu înțelege traseul necesar.

Clinica Prevencia a integrat în platformă și iMona, asistentul medical AI, care răspunde la întrebări generale despre servicii și specialități, recomandă opțiuni de medici și poate sprijini pacientul în procesul de programare. Pentru urgențe, simptome severe sau decizii medicale importante, evaluarea unui profesionist rămâne obligatorie.

Tehnologia nu poate crea fonduri, dar poate reduce confuzia

Digitalizarea nu rezolvă singură problemele de finanțare și capacitate ale sistemului de sănătate.

Poate însă să elimine o parte dintre obstacolele administrative inutile. Un pacient informat ajunge mai repede la medicul potrivit, vine cu documentele corecte și înțelege ce servicii sunt decontate și ce servicii trebuie plătite separat.

În același timp, furnizorii pot utiliza mai eficient locurile disponibile și pot reduce numărul programărilor pierdute sau realizate greșit.

Pentru sistem, această organizare înseamnă mai puține drumuri inutile și o utilizare mai bună a ambulatoriului. Pentru pacient, înseamnă timp economisit și, în anumite situații, evitarea unor cheltuieli care nu erau necesare.

Dreptul la servicii medicale trebuie dublat de accesul la informație

România are un pachet de servicii medicale de bază extins, dar complex. În practică, valoarea lui pentru pacient depinde de capacitatea acestuia de a afla ce drepturi are și cum le poate folosi.

Nu orice serviciu este gratuit. Nu orice investigație este disponibilă imediat. Nu orice furnizor oferă toate serviciile prin CAS.

Dar nici ideea că „prin CAS nu se poate face nimic” nu este corectă.

Între aceste două extreme există un sistem care poate fi folosit mai bine, cu condiția ca pacientul să primească informații clare, să pornească de la medicul potrivit și să verifice din timp condițiile de acces.

Contribuția la asigurările de sănătate nu ar trebui să rămână doar o sumă reținută lunar. Pentru pacient, ea trebuie să se transforme într-un traseu medical pe care îl poate înțelege și utiliza.