Până unde merge mârlănia scoțienilor față de Ianis Hagi!

Ianis Hagi trăiește momente cu adevărat urâte de la reîntoarcerea la Glasgow Rangers după ce sezonul trecut fusese împrumutat în La Liga, la Deportivo Alaves. Hagi junior a început ca titular la Alaves, după care a dispărut din echipă până la ultimele trei runde, când au fost folosite mai mult rezervele, obiectivul salvării fiind atins de prin etapa a 30-a (în Spania sunt 38 de etape).

Revenit la Rangers i s-a transmis de către antrenorul belgian Philippe Clement că nu intră în planurile sale și că trebuie să își caute echipă, deși mai avea încă un un an de contract. Se pare că această atitudine nemiloasă a belgianului nu ar fi chiar o decizie personală ci ar avea legătură cu o dispoziție trasată de conducerea clubului, care dorea cu orice preț să scape de Hagi.

Motivul era de ordin financiar. Până la teribila accidentare de acum doi ani, care a însemnat o operație de ruptură de ligamente, Ianis jucase fix 99 de meciuri, marcând 16 goluri și dând 22 de pase decisive. Dacă el intra pe teren pentru meciul 100 se activa automat bonusul care stipula că la cele 25.000 de euro pe care îi lua săptămânal se adăugau din acel moment alte 7000 de euro.

Faptul că așa stau lucrurile a fost confirmat indirect și de Clement, care a cerut să nu se mai discute subiectul Hagi și pe mai departe.

„Am mai spus-o în trecut, situația nu s-a schimbat. Nu e doar decizia mea. Vom vedea ce ne rezervă viitorul. Situația nu s-a schimbat în momentul de față și nu are sens să continuăm pe acest subiect”.

Românul a dat peste cap toate planurile conducerii și nu a vrut să plece, deși a avut oferte din SuperLiga, de la Rapid și de la FCSB. El a continuat să facă declarații de fidelitate pentru alb-albaștrii:

Mă întorc la Rangers, mai am un an de contract acolo. Am dat două mesaje publice, le știe toată lumea. Iubesc clubul, sunt gata să lupt pentru fani, pentru ce înseamnă acel club imens în Europa. Sunt acolo, mă întorc, mă lupt pentru antrenor, pentru echipă. Ei știu cine sunt ca om, ca fotbalist. Mâine mă întorc la Glasgow și o iau de la capăt, lupt.

Toate declarațiile sale și faptul că a avut impact pozitiv la echipa națională în primele meciuri din Liga Națiunilor, în special cu Lituania, obținând penalty-ul decisiv pentru a trece la conducere în minutul 85 nu au contat. Hagi a fost trimis la echipa a doua a clubului, marcând un hat-trick la primul meci și infuriindu-i tare pe fani, care cer insistent rechemarea sa la prima echipă. Dar conducerea lui Rangers arată că mârlănia de care pot da dovadă nu are limite și în weekend i s-a comunicat lui Ianis că nu mai este primit nici la a doua echipăși că nu

mai are nici o treabă cu clubul până va pleca.