Paradoxul unor părinți din România. Ei vor salarii mai mici

Din această toamnă, Ministerul Educaţiei schimbă regulile de acces la bursele sociale.

Dacă părintele are un venit de 4.000 de lei nu se mai încadrează, astfel că elevii din familii monoparentale nu vor mai beneficia de cei 300 de lei acordaţi lunar.

Copiii crescuţi de un singur părinte sau cei orfani primeau până acum bursă socială indiferent de venitul familiei.

„Se produce o discriminare”

”Avem foarte multe cazuri de elevi care provin din familii monoparentale grave, în care chiar dacă există o pensie de întreținere, acea pensie nu e plătită de celălalt părinte”, spune Iuliana Constantinescu, Asociaţia părinților Liceul „Lucian Blaga”, potrivit Antena3.

Marian îşi creşte singur cei doi băieţi, după divorţ, arată sursa citată, și s-a gândit să-i ceară șefului să-i micșoreze salariul.

Dacă ar fi avut 3.999 de lei, el ar fi primit pentru fiecare copil câte 3oo de lei. Are însă 4.100 salariul și de-acum nu mai poate conta pe ajutor de la stat, în condițiile în care nici soția nu-l ajută cu pensia de întreținere pentru că nu are un venit.

”(…)un părinte care are 3.999 beneficiază de această bursă, iar eu – care am 4.100 şi ceva, n-o să mai beneficiez. Cred că până la urmă o să vorbesc cu şeful meu să îmi micşoreze salariul cu 100 de lei ca să pot beneficiez de cei 600 de lei de la ambii copii”, spune Marian.

Petiţie pentru drepturi egale

„Încă adunăm semnături de la cei care vor să susţină demersul nostru şi urmează să înaintăm către Ministerul Educaţiei solicitarea de modificare a criteriilor de acordare a burselor pentru copiii din familii monoparentale”, a mai spus Constantinescu.