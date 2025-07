Paul Gascoigne, găsit aproape inconştient în casă

Fostul fotbalist englez Paul Gascoigne, în vârstă de 58 de ani, a fost transportat de urgenţă la spital vineri, fiind internat la terapie intensivă după ce un prieten l-a descoperit aproape inconştient la domiciliul său,

Paul Gascoigne era în afara oricărui pericol sâmbătă seara şi se află în prezent într-o „stare stabilă”.

Gascoigne va mai rămâne în spital pentru câteva zile.

Fost idol al fanilor englezi (57 de selecţii – 10 goluri), Paul Gascoigne suferă de mai mulţi ani de dependenţă de alcool şi probleme psihice.

Dar la începutul acestui an, el a dat veşti bune despre sănătatea sa. „Mă simt mai bine acum decât m-am simţit în ultimii ani. Sper că am ajuns într-un punct în care pot privi înapoi la tot prin ce am trecut cu o perspectivă diferită, mai pozitivă. După atâţia ani în lumina reflectoarelor, simt că este timpul ca oamenii să ajungă să mă cunoască cu adevărat.”, a declarat el pentru Mirror.

Anul trecut, Gascoigne a dezvăluit la o emsiune că aproape a murit în 2013. A trebuit să fie resuscitat după ce a fost mort pentru câteva secunde în timpul unei dezintoxicări în deşertul Arizona. Potrivit acestuia, corpul său nu a putut rezista sevrajului de la alcool.