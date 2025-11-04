Rețea medicală cercetată pentru fals

Un lanț de clinici private ar fi eliberat documente medicale fără vreun consult.

De Rami Cristescu
Mai mulți doctori sunt suspectați de abuz în serviciu și fals. Aceștia, angajați ai unui lanț medical privat, ar fi eliberat fișe pentru muncă în condiții periculoase fără un consult prealabil.

„În fapt, mai multe cadre medicale din municipiul Craiova, angajate ale unei clinici medicale, sunt bănuite că în perioada 2024 – 2025 ar fi eliberat fișe de aptitudini pentru lucru la înălțime pentru mai multe persoane, fără ca acestea să fi fost evaluate medical în prealabil”, explică I.G.P.R. într-un comunicat de presă.

Poliția Română transmite că au avut loc 11 percheziții în dimineața zilei de marți. Descinderile au fost atât la domiciliul inculpaților, dar și la sediile sociale și punctele de muncă ale rețelei medicale. Perchezițiile au avut loc în Dolj, Olt și Sibiu.

„Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal”, mai transmite comunicatul.

Intervenția are loc în cadrul operațiunii Jupiter, în care au loc descinderi în mai multe dosare legate de infracțiuni economice, dar nu limitate la asta. Frații Micula sunt și ei vizați de percheziți într-un dosar privind transferuri ilegale de active.

  1. frații micula – stâlpii e rezistenta ai lui bolovan de Oradea și darnicul L.Orban ‘ darnic dim bani publici.Cand vor fi și ei luați la bani mărunți.Asteptam !

