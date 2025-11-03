Percheziții la frații Micula. Miza: 400 milioane de euro VIDEO

UPDATE 13.00 Frații Micula nu au putut fi găsiți la descinderi. Surse judiciare au precizat pentru televiziunea Antena 3 CNN că frații Micula nu ar fi în țară.

Potrivit surselor judiciare, citate de News.ro, perchezițiile din Bihor au vizat mai multe firme care au ca obiect de activitate fabricarea produselor alimentare și nealimentare. Ancheta se desfășoară sub suspiciunea comiterii infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.

„În perioada 2018 – 2024, activitatea a 5 persoane juridice a fost administrată în mod fraudulos, prin implementarea şi aplicarea de către persoanele fizice cu rol decizional a unui mecanism contractual complex ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale (terenuri, construcţii, echipamente de producţie, instalaţii tehnice) deţinute de acestea către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice”, arată sursele citate.

Deciziile instanțelor europene privind ajutorul de stat

Întregul mecanism ar fi fost conceput și aplicat în contextul deciziei Comisiei Europene, Tribumalului Uniunii Europeme și Curții de Justiție a Uniunii Europeme, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la cinci companii sumele achitate în perioada 2014-2015, în valoare de aproximativ 729 milioane de lei. Plata acestor sume a fost considerată de instanțele europene drept ajutor de stat ilegal.

Cum ar fi fost desfășurat mecanismul fraudulos

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2018-2024, cinci firme din cadrul grupului European Food and Drinks ar fi transferat terenuri, clădiri și echipamente către alte societăți controlate de aceleași persoane.

„Concret, (…) persoanele fizice (M.I. şi M. V.) care au coordonat activitatea grupului de persoane juridice EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP au implementat un mecanism infracţional complex având ca finalitate transferul nelegal al activelor aflate în patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP către alte persoane juridice din afara grupului, însă aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice. Întregul mecanism infracţional a fost conceput şi implementat în contextul deciziilor pronunţate Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, respectiv de Tribunalul Uniunii Europene, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la grupul de persoane juridice EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP sumele de bani achitate către acestea în perioada 2014 – 2019 (aproximativ 400 milioane euro, din care 178 milioane euro debit, iar diferenţa reprezentând dobânzi şi penalităţi), plata acestor sume fiind calificată de instanţele europene drept ajutor de stat acordat ilegal”, arată sursele citate.

Anchetatorii susțin că principalele metode folosite au fost vânzarea directă, compensarea unor creanțe sau executări silite, prin care bunuri mobile și imobile de valori mari au fost scoase din patrimoniul companiilor vizate și transferate către alte firme controlate de aceleași persoane.

Scăderi masive de acvtive la firmele din grupul European Food and Drinks

În perioada 2018-2024, societățile European Food SA, European Drinks SA, Multipack SRL, Transilvania General Import Export SRL și Rieni Drinks SA au înregistrat scăderi constante ale activelor.

European Drinks SA a scăzut de la o valoare a activelor de aproximativ 560 milioane lei în 2018 la 300 milioane lei la finalul lui 2023. European Food SA a pierdut aproape jumătate din valoarea activelor în aceeaşi perioadă, iar scăderi similare s-au înregistrat şi la celelalte firme.

În paralel, alte societăţi precum European Food International SRL, European Drinks International SRL sau Certinvest SRL au cunoscut o creştere rapidă a activelor, prin preluarea bunurilor de la companiile din grupul European Food and Drinks Group.

Suspiciuni privind legalitatea tranzacțiilor

Mecanismul prin care s-au făcut aceste transferuri ar fi avut la bază creanțe invocate de firmele beneficiare asupra celor din grupul European Food and Drinks Group. Aceste creanțe ar fi fost pentru compensarea datoriilor sau pentru justificarea unor vânzări directe de bunuri.

„Mecanismul arătat ridică serioase dubii cu privire la realitatea operaţiunilor invocate pentru susţinerea existenţei creanţelor deţinute de SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL , SC PRO QUADRIGA SRL m faţă de persoanele juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP, în consecinţă, existând îndoieli serioase cu privire la legalitatea mecanismului de compensare/vânzare directă prin care active de valori semnificative au fost trecute din patrimoniul persoanelor juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP în patrimoniul SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL, SC PRO QUADRIGA SRL”, mai transmit sursele judiciare, citate de News.ro.

Scopul: evitarea executării silite de statul român

Anchetatorii susțin că scopul acestor operațiuni a fost acela de a diminua patrimoniul firmelor obligate să returneze statului sume uriașe.

„Un alt element important ce trebuie avut în vedere este faptul că persoanele juridice ce compun grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP au fost obligate prin decizii ale instanţelor europene să restituie statului român sume de bani de valori uriaşe (apreciindu-se că sumele au fost acordate ilegal de statul român entităţilor care compun grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP). Astfel, se conturează existenţa unui interes al persoanelor fizice care controlează grupul de firme EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP ca acestea din urmă să figureze în patrimoniu cu active cât mai puţine, pentru a evita executarea silită a acestora de statul român, cu atât mai mult cu cât, aşa cum am arătat şi anterior, aceleaşi persoane fizice controlează direct sau indirect şi persoanele juridice în patrimoniul cărora ajung în final activele”, au mai transmis sursele citate.

Sute de milione de lei de la Guvernul Orban

În 2019, la doar o lună de la instalare, Guvernul Orban a luat decizia să aloce 912,5 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară, bani care vor fi folosiți pentru plata titlului executoriu emis în baza deciziei Curții de Arbitraj Internațională către frații Micula, pentru a rezolva situația Romatsa.

La acea vreme, Orban a anunța că ROMATSA este într-o situație extrem de gravă şi, drept urmare, a luat decizia de a plăti suma pentru frații Micula pentru care există un titlu executoriu. Însă decizia nu era definitivă.

După ce statul le-a plătit în 2019 banii ceruți, Tribunalul UE a decis în 2024, la rejudecarea dosarului, că România trebuie să recupereze toate sumele, argumentând că ajutorul de stat a fost catalogat drept ilegal sau incompatibil cu dreptul Uniunii.