Pilot Ryanair scos inconștient din avion la Cluj

UPDATE : Reprezentanții Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca au transmis o informare către Consiliul Județean Cluj despre incidentul produs luni, 3 noiembrie.

„În data de 03.11.2025, la ora locală 22:41, a fost primită, înainte de aterizare, o informare prin apel radio de la Turnul de Control cu mesajul MAYDAY, raportat de catre pilotul aeronavei Ryanair, care efectua zborul pe ruta Bergamo-Cluj, urgența fiind una de natură medicală, cauzată de o problemă medicală a copilotului.

Aeronava a aterizat în siguranță la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj la ora locală 22:44, oprind pe pista de decolare/aterizare. În acest context, aeroportul a intervenit cu personalul propriu pentru acordarea primului ajutor, fiind solicitat prin apel la 112 și prin stație de emisie-recepție la ISU Cluj intervenția unui echipaj medical de urgență.

Ținând cont că aeronava a oprit pe pista de decolare/aterizare, s-a emis un mesaj standard de informare aeronautică, privind închiderea pistei, până la preluarea membrului de echipaj de către echipа medicală de urgență şi tractarea aeronavei de pe pistă.

Odată cu finalizarea situației de urgență, de natură medicală, pista Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj a fost redeschisă traficului aerian, începând cu ora locală 00:01. Astfel, două zboruri care au fost rerutate spre Sibiu, au revenit ulterior şi au aterizat pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj”, se arată în informarea transmisă de Aeroportul Cluj. Unul dintre piloții avionului a declarat urgență înaintea aterizării. El a anunțat controlorii de trafic că celălalt pilot este incapacitat și a solicitat asistență medicală. Echipele de urgență au ajuns la avionul companiei Ryanair imediat după ce acesta a aterizat și a oprit pe pistă. Pilotul ar fi fost preluat inconștient, însă starea sa este, momentan, necunoscută. „Din păcate, aeronava de la Bergamo a declarat urgență, deoarece doamnei copilot i s-a facut rău și avionul a rămas pe pistă să i se dea primul ajutor. A venit Ambulanța, i-a acordat primul ajutor si a fost transportată la spital”, a declarat directorul Aeroportului Cluj-Napoca David Ciceo pentru Știri de Cluj „Pasagerii au fost debarcati în sigurantă. Avioanele de Roma si Lisabona, au fost deviate la Sibiu, iar apoi au revenit și au aterizat pe Aeroportul Cluj. Aeroportul Cluj a fost închis aproximativ o oră. Zborurile au fost apoi reluate și totul este în regulă la această oră (dimineață)”, a adăugat el.

La aproximativ 45 de minute după aterizare, o ambulanță SMURD a părăsit aeroportul cu girofarul pornit. După aproape 50 de minute de la aterizare, avionul companiei aeriene Ryanair a fost tractat de pe pistă. Ulterior pista a fost redeschisă traficului aerian, cu aproape jumătate de oră mai devreme decât era programat.

În tot acest timp, avioanele care trebuiau să aterizeze la Cluj Napoca, au fost redirecționate către aeroportul din Sibiu.