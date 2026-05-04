PNL va ieși la moțiune din sală în semn de protest față de „monstruoasa Coaliție PSD-AUR”

Parlamentarii PNL nu se vor afla în sala de plen la momentul votului moțiunii împotriva Guvernului Bolojan.

De Elena Crangasu
Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan va fi dezbătută în plen mâine, la ora 11. Partidele au avut ședințe astăzi pentru a stabili strategia. În timp ce USR și UDMR vor fi în sală, dar nu votează, liberalii au decis, în semn de protest față de „monstruoasa Coaliție PSD-AUR” să iasă din sală la momentul votului.

Din partea PNL, în sală vor rămâne doar câțiva membri, la momentul votului pe moțiune, pentru a supraveghea.

„Am avut o şedinţă a grupului parlamentar de la Camera Deputaţilor. Am propus ca grupul parlamentar să fie prezent la dezbateri mâine, iar în semn de protest faţă de această monstruoasă coaliţie PSD – AUR, grupul parlamentar PNL nu va participa la procedura de vot în cadrul moţiunii de cenzură. Bineînţeles că vom rămâne – liderul de grup şi încă doi sau trei vicelideri – în sală pentru a ne asigura că procesul de votare este unul conform regulamentului şi nu vor exista fraude”, a precizat liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, după şedinţa de grup.

În urma ședinței PNL, și cei de la USR au avut întâlnire de grup, la care a participat și premierul Bolojan.

Fritz: „Cine crede că zarurile au fost aruncate, se înșală”

„Parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota la moțiune. Astfel, când vor fi chemați, vor spune „prezent, nu votez”. Oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost deja făcut, se înșală. Știm foarte bine că sunt mai mulți parlamentari care au semnat moțiunea, dar care își dau seama că este o capcană întinsă de PSD și AUR poporului român”, a transmis președintele USR, Dominic Fritz, într-o conferință de presă.

Întrebat ce cale va alege USR dacă Guvernul va pica, având în vedere că USR a votat o rezoluție să nu mai stea la masă cu PSD dacă-și demit premierul, Fritz a răspuns că există varianta unui guvern minoritar sau a Opoziției.

„Mâine vom explora toate opțiunile, de exemplu opțiunea unui guvern minoritar este una realistă și credem noi sănătoasă. Nu ne e frică de anticipate și nici de opoziție. Președintele va chema la consultări pentru a asculta care sunt opțiunile noastre. Vom argumenta și în fața președintelui de ce nu mai putem continua cu PSD”, a precizat Fritz.

PSD se laudă că moțiunea va avea „minimum 265 de voturi". Calcule de ultimă oră înainte de vot – SURSE

  3. Nu prea inteleg metoda asta ca sa iesi din sala atunci cand se voteaza .Pai domnii astia care au fost alesi ca sa reprezinte pe romani acolo, sunt obligati sa voteze indiferent ca spun da sau spun nu ,obligatia lor este sa ramana in sala si sa voteze ,nu sa iasa din sala ca niste lasi ! Metoda asta care sa tot intrebuintat ar trebuii sa fie pedepsita prin lege .Toti parlamentarii sunt obligati sa voteze ,nu sa iasa din sala !

  5. vai ce prezicator ai devenit…Bulgaria a trecut prin 8 alegeri anticipate, iar tu te ingrijorezi de o schimbare de guvern…Iohannis a avut anul si guvernul si a reusit ca la final de mandat sa creasca datoria de la 35% PM Dancila la peste 50% Ciolacu si peste 60% Bolojan lasand tara tot mai slabita

  7. Parlamentarii partidelor „pro-europene” (minus psd) vor iesi din sala ca nu cumva unii dintre ei sa voteze dupa cum le dicteaza constiinta. Adica le place tradarea la alte partide, dar nu le plac propriii tradatori. Mentalitate de falsi democrati si impostori!

  9. Moțiunea o să treacă și România în două, trei luni o să fie în incapacitate de plată.
    Previziunea mea.

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii.
