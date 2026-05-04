Din partea PNL, în sală vor rămâne doar câțiva membri, la momentul votului pe moțiune, pentru a supraveghea.

„Am avut o şedinţă a grupului parlamentar de la Camera Deputaţilor. Am propus ca grupul parlamentar să fie prezent la dezbateri mâine, iar în semn de protest faţă de această monstruoasă coaliţie PSD – AUR, grupul parlamentar PNL nu va participa la procedura de vot în cadrul moţiunii de cenzură. Bineînţeles că vom rămâne – liderul de grup şi încă doi sau trei vicelideri – în sală pentru a ne asigura că procesul de votare este unul conform regulamentului şi nu vor exista fraude”, a precizat liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, după şedinţa de grup.

În urma ședinței PNL, și cei de la USR au avut întâlnire de grup, la care a participat și premierul Bolojan.

Fritz: „Cine crede că zarurile au fost aruncate, se înșală”

„Parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota la moțiune. Astfel, când vor fi chemați, vor spune „prezent, nu votez”. Oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost deja făcut, se înșală. Știm foarte bine că sunt mai mulți parlamentari care au semnat moțiunea, dar care își dau seama că este o capcană întinsă de PSD și AUR poporului român”, a transmis președintele USR, Dominic Fritz, într-o conferință de presă.

Întrebat ce cale va alege USR dacă Guvernul va pica, având în vedere că USR a votat o rezoluție să nu mai stea la masă cu PSD dacă-și demit premierul, Fritz a răspuns că există varianta unui guvern minoritar sau a Opoziției.

„Mâine vom explora toate opțiunile, de exemplu opțiunea unui guvern minoritar este una realistă și credem noi sănătoasă. Nu ne e frică de anticipate și nici de opoziție. Președintele va chema la consultări pentru a asculta care sunt opțiunile noastre. Vom argumenta și în fața președintelui de ce nu mai putem continua cu PSD”, a precizat Fritz.

