Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, acuză că ,,în Catedrala Națională, între pereți proaspăt sfințiți, copii au cântat un poem de Radu Gyr. Poetul a fost propagandistul Mișcării Legionare, vocea unei ideologii fasciste care a semănat ură și moarte.

Garda de Fier nu a fost o „mișcare națională”, ci o sectă fascistă, o ideologie ucigașă. Acum, ecoul acelui trecut întunecat s-a auzit în catedrală, ascuns sub vocea și inocența copiilor.

Asta nu poate fi justificată. Nu este o greșeală, ci o prăbușire morală, atunci când locul sfânt și inocența devin decorul crimelor trecutului”. Este postarea liderul deputaților UDMR, pe Facebook.

Cine e Radu Gyr

Csoma Botond a reacționat la un articol publicat de G4Media. Jurnaliștii scriu că ,,Tronos Junior, corul de copii al Patriahiei, a interpretat, pe 30 octombrie, o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr, în Catedrala Națională, de Ziua Clerului Militar.

Un clip video cu acest moment a fost distribuit pe Facebook de agenția de știri a Patriarhiei, Basilica”.

G4Media punctează că ,,Radu Gyr este una dintre cele mai cunoscute figuri legionare. A fost comandant legionar în scurta perioadă de co-guvernare cu regimul Antonescu. Și este autorul imnului neoficial al Mișcării Legionare.

Conform documentelor din arhiva CNSAS, Radu Gyr a fost condamnat în 1945 la 12 ani și 5 luni pentru crime de război (dosarul 40.012, vol 10/2)”.

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Adrian Agachi, a răspuns la solicitarea G4Media.

„Textul poeziei care stă la baza interpretării artistice menționate nu promovează în niciun fel vreo doctrina politică. Sau vreun regim totalitar.

Prin urmare, nu înțeleg rațiunea materialului publicat altfel decât ca o nouă încercare de a asocia Biserica Ortodoxă Română cu doctrine politice străine de credința și învățătura ei”. Este declarația reprezentantului Patriarhiei.

„Corul Tronos Junior, o inițiativă muzicală plină de har și talent, a fost înființat sub îndrumarea arhidiaconului Mihail Bucă. Acesta este dirijorul și fondatorul Grupului psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale.

Acest cor de copii și tineri, care își desfășoară activitatea în inima spirituală a Bucureștiului, la biserica Foișorul Mavrocordaților, este un adevărat sanctuar al muzicii psaltice bisericești”. Aceasta este descrierea de pe site-ul corului de copii.