Polemică în Italia La ce servesc excursiile la Auschwitz?

La finalul săptămânii trecute, Eugenia Roccella, ministrul Afacerilor Familiei în guvernul Meloni, a participat la o întâlnire organizată de Uniunea Comunităților Evreiești din Italia, unde a făcut o declarație care a stârnit controverse.

„Faza finală a conflictului israeliano-palestinian a oferit justificarea pentru renașterea și relegitimarea antisemitismului. Este șocantă voluptatea cu care este folosit cuvântul genocid, aruncat în fața celor care au experiența precisă a genocidului. Antisemitismul în țara noastră nu a fost abordat pe deplin. Toate acele excursii școlare la Auschwitz ce au fost? Au fost excursii? Ce scop au avut? În opinia mea, au fost încurajate și apreciate pentru că au servit de fapt scopului opus. Adică au servit pentru a ne spune că antisemitismul era ceva ce privește o perioadă acum trecută și localizată într-o anumită zonă: fascismul. Și astfel problema este trebuie să fii antifascist, nu să fii împotriva antisemitismului. „Așadar, cred că problema de astăzi este să înfruntăm antisemitismul nostru, trecutul nostru, fără să ne amăgim că totul a fost localizat într-o singură epocă istorică și zonă politică, lucru pe care îl consider dificil de susținut”, a spus ministrul Roccella.

Chiar și pentru un cotidian moderat precum Corriere della Sera, acestea sunt „cuvinte clare, care nu pot fi interpretate și care constituie imediat un caz politic”. Duminică, 12 octombrie, declarațiile Eugeniei Roccella, ministrul italian al Familiei și Egalității de Șanse, despre excursiile școlare la Auschwitz au stârnit o controversă masivă în Italia.

Ideea că excursiile școlare la lagărul de exterminare de la Auschwitz au avut ca scop mai mult criticarea fascismului decât combaterea antisemitismului au creat o polemică. Această declarație a provocat în special o reacție din partea senatoarei pe viață Liliana Segre, supraviețuitoare a lagărelor de concentrare.

„Excursiile școlare ar fi fost încurajate pentru a alimenta antifascismul? Și ce dacă? Cum ar putea fi greșit? Naziștii, cu colaborarea fasciștilor, inclusiv a fasciștilor italieni, au creat o industrie a morții”, a replicat Liliana Segre. „A le reaminti adevărul istoric nu face decât să-i rănească pe cei cu schelete în dulap.”

Opoziția de centru-stâng a atacat-o pe Roccella. Aceasta din urmă a răspuns atacându-i pe cei care astăzi „fac cu ochiul către Hamas și exploatează tragediile trecutului”, precum și stânga, „care nu mai știe ce să spună după armistițiul obținut de Trump”. De asemenea, ea a vizat universitățile, „care au fost un loc nu al reflecției, ci al non-reflecției în această perioadă”.

Cotidianul La Repubblica vorbește despre „o ruptură profundă” cauzată de declarațiile lui Roccella, care „subminează fundamentele comune care au călăuzit generații de italieni”.

Dar Il Giornale o apară pe Roccella, scriind că discursul general al ministrului s-a concentrat pe reapariția îngrijorătoare a antisemitismului și că aceste câteva cuvinte au fost scoase din context. „Scena politică italiană nu mai este obișnuită cu raționamente prea sofisticate”, scrie ziarul de dreapta. „Această țară nu mai este capabilă să asculte și să înțeleagă discursul intelectual, iar greșeala lui Roccella a fost că a uitat acest lucru.”