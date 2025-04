Politico.eu: Scenariile electorale din România sperie Bruxelles-ul

Toate privirile sunt ațintite spre România, scrie Politico.eu, într-o analiză a mai multor scenarii posibile privind prezidențialele din România.

POLITICO a analizat toate datele despre cele mai probabile runde ale prezidenţialelor înainte de ceea ce numeşte „un vot existenţial”.

„Țara merge la urne pe 4 mai în primul tur al alegerilor prezidențiale controversate, după ce preocupările legate de ingerința Rusiei au declanșat anularea votului inițial în noiembrie anul trecut”, a notat publicația.

„Acum, că ultranaționalistul Călin Georgescu, susținut de Moscova, a fost descalificat din alegerile de reînnoire, George Simion, liderul Alianței de extremă dreaptă pentru Uniunea Românilor (AUR), a urcat în fruntea scrutinului înaintea unui vot care amenință să zguduie UE și NATO dacă Bucureștiul se va deplasa de pe calea pro-europeană”.

Scenarii luate în calcul pentru finala prezidențială despre care scrie Politico.eu sunt: Simion vs. Dan, Simion vs. Antonescu, Simion vs. Ponta, Ponta vs. Antonescu, Ponta vs. Dan, Dan vs. Antonescu.

Simion vs. Ponta

Aceasta este confruntarea care îngrozește mainstream-ul din România și Europa, scrie Politico.

„Fost prim-ministru și fost președinte al PSD, Ponta a fost forțat să demisioneze în urma unui incendiu cu numeroase victime într-un club de noapte în 2015, pe care protestatarii l-au pus pe seama corupției. El candidează pe o platformă suveranistă „România mai întâi”, promițând să oprească exporturile de cereale ucrainene prin porturile românești (o rută cheie pentru țara devastată de război) pentru a proteja fermierii locali. Dar Ponta a fost criticat pentru că a recunoscut că a permis ca patru sate românești de pe Dunăre să fie inundate pentru a salva capitala sârbă Belgrad în 2014. Ponta tinde să obțină sprijin din partea alegătorilor mai în vârstă din zonele urbane și rurale mai mici. Ca și Simion, el încearcă, de asemenea, să obțină sprijinul foștilor alegători ai lui Georgescu. Săptămâna trecută, liderii USR l-au susținut pe Dan în locul propriului lor candidat, Elena Lasconi, în încercarea de a-l împiedica pe Ponta să smulgă locul al doilea. O confruntare între Simion și Ponta ar fi un scenariu „toxic”, au avertizat ei. În timp ce ambii prezintă o imagine naționalistă și anti-europeană, Ponta ar fi probabil „perceput, în comparație cu Simion, ca un candidat mai pro-european”, a spus Remus Ștefureac, directorul INSCOP. Simion s-a confruntat cu acuzații (pe care le-a negat în repetate rânduri) de a se întâlni cu spioni ruși. El are interdicție de a intra în Moldova și Ucraina din cauza apelurilor din trecut de a revendica terenuri și se opune continuării ajutorului militar pentru Ucraina. Cu toate acestea, în perioada premergătoare alegerilor, el a catalogat Rusia lui Putin drept o mare amenințare, apropiindu-se în schimb de mișcarea MAGA a lui Trump. Reputația sa de candidat pro-rus l-ar putea costa în cele din urmă, a spus Ștefureac: Potrivit unui sondaj recent, aproape 90 la sută dintre români susțin calitatea de membră a UE și NATO a țării. România este una dintre cele mai mari țări ale UE după populație, o națiune-cheie pe flancul estic al Europei și al NATO și o putere militară serioasă. O victorie a unui politician sceptic atât față de UE, cât și față de NATO ar da o lovitură planurilor blocului de a sprijini Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei. Dacă cei doi s-ar confrunta în turul doi, ar fi o cursă strânsă, potrivit lui Ștefureac”, a scris Politico.

