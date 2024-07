 PP: Economia noastră a egalat-o pe cea poloneză

CONSUMUL INDIVIDUAL AL ROMÂNILOR ÎL DEPĂȘEȘTE PE CEL AL SPANIOLILOR

Dacă la intrarea în UE eram penultimii din Uniune, astăzi avem în urma noastră încă șase economii: pe cea bulgară (64% din media UE), pe cea elenă (67% din media UE), pe cea letonă (71% din media UE), pe cea slovacă (73% din media UE), pe cea croată (76 % din media UE) și-cireașa de pe tort – pe cea maghiară (tot 76 % din media UE). Iar economiile bolnave din Vest sunt la o distanță de 4-5 ani în fața noastră: Portugalia la 83% din media UE și Spania la 88% din media UE.

(…)

Dacă mai era nevoie, mai spunem încă o dată ce este PIB/locuitor la standardul puterii de cumpărare. Acest indicator exprimă, practic, totalitatea valorii adăugate produsă într-un an într-o economie plus taxele pe consum minus subvențiile pe produse, împărțită la numărul de locuitori și exprimată într-o monedă echivalentă pentru toate națiunile europene. Valoarea adăugată totală reprezintă totalitatea valorii producției de bunuri și servicii produsă într-un an într-o țară din care se scade consumul intermediar (adică ceea ce s-a consumat pentru a produce acea valoare).