Premierul Ilie Bolojan critică Hidroelectrica pentru că „a preferat să facă profituri” şi să aibă „bonusuri de performanţă de 150.000 – 180.000 de euro, pe lângă salariile mari”, în loc să facă investiţii, ceea ce ar fi însemnat „preţuri cu 20 – 30% mai mici pe piaţa de energie din România pentru cetăţeni”.
„Când Hidroelectrica alege profitul pe termen scurt şi bonusurile în locul investiţiilor strategice, pierd nu doar compania, ci mai ales românii, care ajung să plătească o energie mai scumpă decât ar fi fost necesar”, afirmă Bolojan într-o postare pe Facebook.
Premierul afirmă, într-un material video care conţine bucăţi dintr-un interviu pentru Rock FM, că Hidroelectrica a făcut puţine investiţii şi a preferat să facă profituri.
”În aceşti ani, Hidroelectrica a făcut puţine investiţii. Au preferat să facă profituri. Dacă lângă fiecare baraj care este pe cursul apei, nu în zona montană, care trebuie să funcţioneze, pentru că nu poţi opri apa, am fi montat de un an, doi nişte baterii de stocare, în aşa fel încât toată producţia între orele de la prânz să fie stocată şi să fie eliberată seara, ar fi însemnat profituri mai mari pentru Hidroelectrica şi ar fi însemnat preţuri cu 20 – 30% mai mici pe piaţa de energie din România pentru cetăţenii noştri”, afirmă Ilie Bolojan.
Da’ halatu’..halatu’….cat e???? (halat = parandarat)
si de ce toti alesii=coruptii tineti stirille astea pana azi , DOAR PENTRU SANTAJ ?????
cu exceptia putinelor partide care nu au guvernat, toti care ati facut-o, intrati la categoria: CORUPTII DE DUPA ’89 – pana azi (cu cateva mici exceptii : care or fi persoanele alea?)
Va dau un exemplu:Elvetia si Romania au cam acelasi potential hidro- tehnic si economic amenajabil!
In timp ce Elvetia are in operare 96% din acest potential,in Romania doar 46% este valorificat ..
Diferenta face ca Elvetia sa fie in top
Bolojan MINTE cu nerusivnare !
In anul 2025 , 80% din profitul Hidroelectrica , peste 3 miliarde de lei , cota parte dividente ale statului ca actionar majoritar , au fost virate la bugetul statului . Era foame de bani la buget . A uitat asa de repede ?
Ca nicusorean nu pot sa fiu decat cu bolojanul meu userist( sanki penele!) Decat bonusuri la smecherii astia de baieti destepti( care e baieti de baieti!) mai bine vindem tot la straini Ca sa salvam colonia! Iar daca baietii nostri simt o lipsa in bugetul lor , luam din alocatiile copiilor care nu merge la scoala si le-o dam lor-dupa metoda salariilor si pensiilor speciale Forta bolo , micron e cu noi!
Daca tai și de la șobolani, te votez! Amărâții oricum rămân amărâți! Adio șorici Dubai!
Ei macar au facut performanta si au cele mai mici preturi la energie din Romania.
Voi nu ati facut performanta…. dar v-ati marit salariile. Deci? Cand pleci?
Bolovane firmele private nu fac investitii ca sa ne ieftineasca noua …imii curentul. Scopul lor e profitul. Si foarte bine pentru bonusuri, banii raman in tara.
hidroelectrica este o firma de stat, bolojan are dreptate, pentru dezvoltare trebuie facute investitii, nu date bonusuri pentru basatani.
Cât de idiot poți fi să vii cu asemenea aberații marca usr. Energia hidro este produsă în bandă domnule ”specialist”, adică este produsă 24 din 24. Asta cu bateriile se poate aplica la fotovoltaice. Despre finalizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, nu te duce capul să faci ceva? La fel și depre finalizarea hidrocentralelor incepute și oprite de ong-urile useristo-sporoșiste.
Companiile românești sunt căpusate si furate de politicienii din sistem, Bolojan foarte tare deranjează acești beneficiari de milioane de euro din consiliile de administrare de stat
absolut corect.
Performanta a fost de sute de milioane. Cum au indraznit sa dea bonusuri de performanta? Trebuiau sa nu dea nimic, ca alta data sa nu mai faca performanta!
Fără investiții să te dezvolți înseamnă că ești „încremenit în proiect” (o definiție filosofică a prostiei)
Performanța a venit din criza energetică, care a mărit prețurile energiei, nicidecum din management performant.
Noi decât mutăm banii dintr-un buzunar în altul și ni se pare că prosperăm.
Și? …abia acu’ ai aflat, la final de aventură, mincinosulle? …pînă acu’ ce măsuri ai luat ca să nu se întîmple asta, iar dacă s-a întîmplat, ca să restabilești situația?
Pana la urma, bolojan ne spune si noua de ce si cum a fost el sofer?!? Ca, vad ca desecretizeaza din 1990, iar el a fost sofer tot dupa 1990, asa ca ar putea desecretiza.
‘…a preferat să facă profituri…’ – oare nu acesta este scopul unei firme? Administratia este privata sau apartine statului? Daca apartine statului, cine nu a informat premierul pana acum? Si intrebarile pot fi multe, inclusiv: de ce afirma aceste lucruri premierul, acum, in plin scandal al ‘listarii’? 🤔
Acum a aflat? Daca da, de ce numai acum, cand pretul energiei electrice este mare de mult timp? Daca nu, de ce nu a spus si mai ales nu a luat masuri?