Premoniția lui Gigi Becali

Mai erau puține minute din derbyul Dinamo – FCSB și, deși se juca la baionetă câinii având nu mai puțin de patru jucători accidentați, nici una dintre echipe nu reușea desprinderea. Dinamo avusese acea de neimaginat șansă a lui Perica, dar acesta a ratat singur cu poarta goală și trăia cu teama că legea nescrisâ a fotbalului se va întoarce mortal împotriva ei.

Și cum de ce ți-e frică nu scapi, acest lucru s-a transformat în realitate în urma execuției incredibile de la 25 metri, în vinclu, a ghanezului Baba Alhassan. Acesta a înclinat astfel decisiv balanța în favoarea trupei lui Elias Charalambous. Gigi Becali, care a urmărit meciul cu sufletul la gură, spune că a fost convins că echipa sa va câștiga după ce Dinamo a irosit acea șansă imensă.

Becali a anticipat execuția lui Alhassan și declară că înainte ca acesta să șuteze a văzut în fața ochilor cum balonul se duce trasor, la vinclu. Câteva fracțiuni de secundă mai târziu, ceea ce își imaginase Gigi se transforma într-o superbă realitate.

„Mai rar în viață mi s-a întâmplat la fotbal, să văd golul înainte să șuteze jucătorul. Parcă am văzut înainte că va marca, că va da la poartă, că va da gol. În momentul în care a primit pasa, vedeam deja mișcările lui, simțeam că va face o fentă, că va da gol.Baba Alhassan, are mișcarea asta, nu are direcție. Dă de multe ori peste poartă. Acum i-a ieșit” – a spus Becali la Prima Sport după meci.