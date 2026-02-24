Președintele, discuție cu premierul înainte de întâlnirea lui Bolojan cu Ursula von der Leyen

De Elena Crangasu
Președintele Nicușor Dan l-a invitat pe Ilie Bolojan la o discuție pe teme economice, înainte de deplasarea premierului la Bruxelles, de mâine. Prim-ministrul se va întâlni mâine cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor vizează banii europeni pentru țara noastră. România așteaptă răspuns de la europeni cu privire la banii din PNRR, având în vedere că săptămâna trecută, CCR a dat undă verde reformei pensiilor speciale.

Președintele a anunțat că a discutat cu premierul despre atragerea banilor europeni, inclusiv PNRR, investiții, resurse europene necesare „pentru a depăși cu bine actuala perioadă complicată”.
„Am avut o discuție aplicatǎ cu premierul Ilie Bolojan înaintea vizitei sale la Bruxelles. Joi, la Bruxelles, se va semna Declarația privind lansarea mecanismului EastInvest. Acest nou instrument european pune circa 20 de miliarde de euro la dispoziția a nouă state membre aflate la granița cu Rusia, Belarus și Ucraina, pentru a contracara efectele economice și de securitate cauzate de război.
România este printre țările care vor putea accesa aceste finanțări, astfel încât să încurajăm investiții în zona de sud-est a țării – Moldova, regiunea Dunării și a Mării Negre.

Am discutat de asemenea cu premierul Bolojan despre implementarea PNRR. România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăși cu bine actuala perioadă complicată și pentru a genera creștere economică pe baze solide”, a scris Nicușor Dan.

Discuția președintelui cu premierul Bolojan are loc înainte de deplasarea premierului la Bruxelles, de mâine. Ilie Bolojan are prima întâlnire cu șefa Comsiei Europene, Ursula von der Leyen, din mandatul său de premier. Cei doi s-au mai întâlnit când Bolojan ocupa funcția de președinte interimar.

Cei doi oficiali vor discuta despre situația economică din România, precum și despre măsurile luate pentru reducerea deficitului bugetar.

Întâlnirea este cu atât mai importantă cu cât țara noastră așteaptă răspunsul Comisiei Europene și în ceea ce privește banii din PNRR, după ce, săptămâna trecută, reforma pensiilor speciale a fost declarată constituțională de CCR.

