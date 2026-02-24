Președintele, discuție cu premierul înainte de întâlnirea lui Bolojan cu Ursula von der Leyen

Am discutat de asemenea cu premierul Bolojan despre implementarea PNRR. România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăși cu bine actuala perioadă complicată și pentru a genera creștere economică pe baze solide”, a scris Nicușor Dan.
Discuția președintelui cu premierul Bolojan are loc înainte de deplasarea premierului la Bruxelles, de mâine. Ilie Bolojan are prima întâlnire cu șefa Comsiei Europene, Ursula von der Leyen, din mandatul său de premier. Cei doi s-au mai întâlnit când Bolojan ocupa funcția de președinte interimar.
Cei doi oficiali vor discuta despre situația economică din România, precum și despre măsurile luate pentru reducerea deficitului bugetar.
Întâlnirea este cu atât mai importantă cu cât țara noastră așteaptă răspunsul Comisiei Europene și în ceea ce privește banii din PNRR, după ce, săptămâna trecută, reforma pensiilor speciale a fost declarată constituțională de CCR.