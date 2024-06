Prinţesa de Wales, adevărul despre starea sa de sănătate

Kate Middleton, Prinţesa de Wales, va marca sâmbătă prima ei apariţie publică din acest an după diagnosticul de cancer şi după operaţia abdominală suferită în ianuarie. Kate va participa la parada Trooping the Colour, care îl celebrează pe rege.

După ce s-a speculat că a rămas fără par, Prinţesa a precizat într-un mesaj transmis vineri că face „progrese bune” în lupta cu boala, însă tratamentul ei este în curs şi încă va continua câteva luni.

Aceasta este cea mai importantă actualizare despre starea de sănătate a lui Catherine de când a dezvăluit, în martie, că are cancer.

De remarcat că a publicat o fotografie cu ea după trei luni de la anuțul despre diagnosticul de cancer.

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.

I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 14, 2024