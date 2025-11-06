Cantitatea de GNL care ajunge până în România poate fi dublată

Cantitatea de GNL care ajunge până în România poate fi dublată

Dezvoltarea infrastructurii energetice în Europa de Sud-Est este crucială pentru diversificarea surselor, în special după criza energetică exacerbată de războiul din Ucraina.

Operatorul grec al rețelei de gaze, DESFA, a finalizat un proiectul stației de compresie de 134 de milioane de euro de la Komotini, care dublează capacitatea maximă de export a Greciei către Bulgaria, crescând-o de la 2,5 la 5 miliarde de metri cubi anual, relatează Energypress.

Operatorul grec al rețelei de gaze, DESFA, a finalizat un proiectul stației de compresie de 134 de milioane de euro de la Komotini, care dublează capacitatea maximă de export a Greciei către Bulgaria, crescând-o de la 2,5 la 5 miliarde de metri cubi anual, relatează Energypress.  Vorbim aici despre GNL american care vrea să alimenteze Europa de SE, ca o alternativă la gazul rusesc.
Deși cererea actuală nu utilizează pe deplin nici măcar capacitatea anterioară, această modernizare este considerată strategică pentru planurile viitoare de export. Piața vizată include nu doar Bulgaria, ci și România, Moldova și Ucraina, sprijinind astfel eforturile de solidaritate energetică în regiune.
DESFA subliniază, totuși, că utilizarea la capacitate maximă depinde de investiții complementare. Printre acestea se numără noua conductă de 60 de kilometri pe care Bulgartransgaz o construiește. Această conductă va permite un flux eficient de la sud la nord prin intermediul sistemului transbalcanic, fiind așteptată să fie operațională până la mijlocul anului 2026.
Stația Komotini se înscrie într-un plan mai larg de consolidare a rolului Greciei ca hub energetic regional. Un pilon central al acestei strategii este creșterea capacității de import de GNL.
În acest cadru strategic, Coridorul Vertical reprezintă inițiativa-cheie care vizează interconectarea rețelelor de transport al gazelor din Grecia, Bulgaria, România, Ungaria și, potențial, mai departe către Moldova și Ucraina.
Scopul său principal este de a facilita fluxul de gaze naturale lichefiate (GNL) de la terminalele din Marea Mediterană (Grecia) spre nord, reducând dependența de sursele tradiționale și sporind securitatea energetică regională.
