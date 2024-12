PSD, la cea mai rușinoasă înfrângere

Partidul Social Democrat a obținut cele mai slabe rezultate din istoria sa la recentele alegeri prezidențiale și parlamentare: 19% respectiv 22%. Raportat la o prezență la vot de circa 50%, rezultă că PSD mai are susținere doar la 10% din electoratul român. Pentru prima oară în epoca postdecembristă, partidul cel mai mare și mai longeviv la guvernare din România nu a ajuns în al doilea tur al alegerilor prezidențiale. PSD a pierdut aproape complet electoratul tânăr și electoratul instruit din țara noastră, dar și o parte importantă din electoratul său tradițional din rândul pensionarilor și a populației rurale. Simptomatic este și că audiența PSD în rândul românilor plecați la muncă în străinătate a ajuns aproape de zero, obținând doar trei procente și ceva la scrutinul parlamentar de duminică.

PSD nu mai este principala forță politică

Actualii lideri ai PSD nu au înțeles și nu au învățat însă ceva din palmele primite de la poporul român în ultimele două duminici. După anunțarea exit-pollurilor duminică seara, dar și în zilele următoare, principalii lideri social-democrați și propagandiștii lor de serviciu au revenit la atitudini arogante și triumfaliste, clamând, în frunte cu președintele Ion Marcel Ciolacu, că PSD este câștigătorul alegerilor parlamentare și că rămâne principala forță politică din România. Se autoamăgesc și mint pe față poporul român, când acesta a acordat cele mai multe voturi partidelor suveraniste (AUR, SOS și POT), care au obținut împreună 32% din sufragii. Cele trei partide au o ideologie apropiată și descind din același trunchi politic , respectiv din AUR, liderii lor fiind membri și candidați aleși ai acestui partid la alegerile parlamentare din 2020. Așadar, blocul sau polul suveranist a surclasat PSD cu 10 procente, urmând să controleze o treime din Parlament, în timp ce partidul lui Ciolacu va controla doar o cincime.

Clica lui Ciolacu nu a înțeles că românii au taxat PSD pentru minciună, aroganță, ignoranță și impostură. Tot mai mulți români au sesizat că actualul leadership al PSD este cel mai slab și mai toxic din istoria partidului, ghidându-se după proverbul că ,,prost nu-i destul dacă nu e și fudul”. Calitatea precară a actualei conduceri a PSD a fost remarcată și semnalată și de lideri ai Partidului Socialist European (PSE), ca Frans Timmermans, cunoscut ca prim-vicepreședinte al Comisiei Europene. Tot mai mulți români s-au săturat de aroganțele și minciunile sfruntate ale lui Ciolacu, de panseurile de baltă ale lui Tudose, de scrâșnetele sicofante ale lui Grindeanu, de impertinențele și sudălmile lui Simonis și de spiritul culturnic și arțăgos al lui Romașcanu.

Aroganța și impertinența acestei clici au sporit după cooptarea guralivului și eșuatului fost prim-ministru Victor Viorel Ponta ca și consilier onorific al premierului Ciolacu. Ponta l-a învățat numai prostii, de la recurgerea la un limbaj licențios, injurios (Mă, măgarilor!) până la asumarea mincinoasă și triumfalistă a unor realizări pe persoană fizică (,,Eu am mărit pensiile și salariul minim”, ,,Eu am făcut autostrăzi și spitale”, ,,Eu am rezolvat problema vizelor pentru America”, ..Eu am băgat România în Spațiul Schengen”).

Românii nu s-au mai lăsat amăgiți de șiretlicuri pesediste

Majoritatea românilor nu s-a mai lăsat amăgită cu șiretlicuri și fărâmituri politice, ca multclamata mărire a pensiilor și a salariului minim sau inaugurarea triumfalistă a unor cioturi de autostradă ori a excavărilor pentru fundații de spitale regionale. Românii au remarcat și au taxat diferența mare dintre vorbe și fapte la principalii corifei ai PSD. Sute de mii de români nu au primit nici măcar scrisorile de înștiințare dacă li se măresc pensiile sau nu, darmite să primească pensii majorate. În loc să termine o autostradă de la un capăt la altul al țării, au demarat și au inaugurat, în scop electoral evident, tot feluri de cioturi de autostradă, mai mici și decât ridiculizatul ciot de 40 de kilometri al fostului premier PDL Emil Boc din Autostrada Transilvania. Niciunul din cele cinci spitale regionale clamate nu a ajuns măcar la stadiul parter. Iar accederea terestră în Schengen și libera circulație în Statele Unite ale Americii vor fi acordate cu anumite condiționări. Românii din diaspora au fost profund jigniți de palavrele lui Ciolacu că au plecat să muncească în străinătate pentru că nu aveau nicio meserie în țară. S-a găsit să spună asta tocmai unul care chiar că nu a avut nicio meserie sau profesie în viața lui, ci doar ocupația de politician.

Ciolacu și ciracii sau haidamacii săi fac paradă cu credința în Dumnezeu, evlavia față de Biserica Ortodoxă și respectul față de familia tradițională, dar n-au pregetat să se dedulcească cu amante sponsorizate și au pus pe listele parlamentare mai mulți adepți LGBTQ (în București, Ilfov, Suceava, ș.a.). Au predicat și practicat austeritatea pentru popor, dar ei epatează cu costume, pantofi, ceasuri și limuzine sau jeep-uri de mii sau zeci de mii de euro și se lăfăie în stațiunile de lux ale lumii (din Franța, Spania, Grecia, emiratul Dubai ș.a.). Au devenit și ei adepții socialismului de caviar, care a dus la minimalizarea și marginalizarea sau chiar la dispariția unor partide socialiste sau social-democrate din Europa.

Ciolacu și clica sa nu au învățat nimic

Faptul că leadershipul PSD nu a înțeles o iotă din mesajul alegătorilor români din ultimele două duminici a primit deplină confirmare luni, când, așa cum am anticipat, Ciolacu a renunțat la demisia cacealma și a redevenit președinte al PSD, pasămite la cererea unanimă a liderilor centrali și locali ai partidului. Mai mult, imediat după anunțarea rezultatelor finale, Ciolacu și clica sa au revendicat funcția de prim-ministru al guvernului de coaliție proeuropeană, clamând că PSD este un liant cu poporul și între celelalte partide, precum și un liant cu Uniunea Europeană, cu NATO și cu principalul partener strategic, Statele Unite ale Americii.

Măi, să fie, au ajuns Ciolacu și PSD salvatorii neamului taman când au primit cel mai mare vot de blam din partea acestuia. Cei doi candidați care-și vor disputa duminică funcția de președinte al României, Călin Georgescu și Elena Lasconi, au afirmat categoric că doresc o guvernare bazată pe competență și integritate, valori care trebuie căutate cu lupa în establishmentul noului PSD. Apropo de competență, PSD a fost băgat în corzi la primul scrutin prezidențial de noile tehnologii, îndeosebi de Tik Tok, și a fost păcălit la scrutinul parlamentar de două partide clonă (PSDU și PSDI), care au obținut peste 200.000 de voturi, deși Ciolacu se laudă că este jurist de profesie și a fost doctorand în securitate națională, Grindeanu se declară informatician și a fost președintele Autorității Naționale pentru Comunicații (ANCOM), iar Tudose este tot jurist declarat și are doctorat în infrastructuri critice pentru securitatea națională. În plus, PSD a înființat și deține Ministerul Digitalizării în actuala guvernare.

Până să emită pretenții, Ciolacu ar trebui să-și îndeplinească promisiunile făcute dar uitate de a le arăta românilor diplomele sale de bacalaureat și de licență, precum și chitanțele pentru zborurile cu avioanele închiriate de firma partinică Nordis, care a escrocat mii de concetățeni sub guvernarea sa.