PSD nu-l slăbește pe Bolojan

După prima amânare de la Camera Deputaților a fost trimisă o nouă adresă către Guvern prin care i se solicită premierului să anunțe când are o zi liberă în agendă, iar ulterior Parlamentul îi va transmite o nouă invitație.

Săptămâna trecută Camera Deputaților a transmis o solicitare oficială Guvernului prin care îl invită pe premierul Ilie Bolojan să vină în Parlament pentru a participa la „Ora Prim-ministrului” și a discuta despre prezența trupelor americane pe teritoriul României.

Premierul a informat că în această perioadă are un program foarte încărcat, cu întâlniri importante.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR la „Ora Premierului” din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16. Parlamentul este o instituție fundamentală a democrației, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată și serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetățenilor României”, transmite Executivul într-un comunicat.