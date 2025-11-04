PSD nu-l slăbește pe Bolojan

De Mădălina Hodea
Ilie Bolojan, premierul României/ Sursa foto: Guvernul României

Ilie Bolojan nu scapă de prezența în Parlament. De la Camera Deputaților a fost trimisă o adresă către Guvern prin care i se solicită premierului să anunțe când are o zi liberă în agendă, iar ulterior Parlamentul îi va transmite o nouă invitație

La insistențele PSD și AUR, premierul Ilie Bolojan urmează să primească o nouă invitație oficială din partea Camerei Deputaților. Deputații îl așteaptă în Parlamnet atunci când va avea liber. Inițial, șeful Executivului a fost invitat la începutul acestei săptămâni, însă, duminică seara, Guvernul a trimis un comunicat prin care cere reprogramarea invitației, motivând programul încărcat.

După prima amânare de la Camera Deputaților a fost trimisă o nouă  adresă către Guvern prin care i se solicită premierului să anunțe când are o zi liberă în agendă, iar ulterior Parlamentul îi va transmite o nouă invitație.

Săptămâna trecută Camera Deputaților a transmis o solicitare oficială Guvernului prin care îl invită pe premierul Ilie Bolojan să vină în Parlament pentru a participa la „Ora Prim-ministrului” și a discuta despre prezența trupelor americane pe teritoriul României.

Premierul a informat că în această perioadă are un program foarte încărcat, cu întâlniri importante.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR la „Ora Premierului” din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16. Parlamentul este o instituție fundamentală a democrației, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată și serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetățenilor României”, transmite Executivul într-un comunicat.

 

 

  1. Inseamna ca PSD il hraneste in contiuane pe Bolojan pana cand acesta n-o sa mai poata sa se deplaseze de atata gasime la Palatul Victoriei.

