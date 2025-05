Purtătorul de cuvânt al MAE: ”Vedem din nou semnele interferenţei Rusiei”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a susţinut că, în timpul alegerilor prezidenţiale aflate în desfăşurare în România, se văd ”din nou semnele interferenţei Rusiei”.

”În timpul alegerilor prezidențiale în desfășurare din România, vedem din nou semnele distinctive ale interferenţei Rusiei. O campanie virală de știri false pe Telegram și alte platforme de socializare are scopul de a influența procesul electoral. Acest lucru era de așteptat și autoritățile au dezmințit știrile false”, a scris purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, duminică seară, într-o postare pe reţeaua X.

During Romania’s ongoing presidential elections yet again we see the hallmarks of Russian interference. A viral campaign of fake news on Telegram & other social media platforms is aimed to influence the electoral process. This was expected & 🇷🇴authorities debunked the fake news.

