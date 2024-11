Rafa pierde, Alcaraz bate, Spania pierde și Rafa se retrage

Corespondență de la Malaga pentru Cotidianul, de la Florin Bălțătoiu, singurul fotograf român prezent la meciul de adio al lui Rafa Nadal.

Spania eliminată de Olanda în sferturile de finală ale Cupei Davis.

“Dacă aș fi fost căpitan nu aș fi ales să joc !” a fost sincer Rafael Nadal, după ce a pierdut primul meci al Spaniei cu Olanda în “Cupa Davis”. “M-aș fi dat deoparte dacă nu aș fi crezut că pot juca” spune fostul lider mondial și că nu a influențat alegerea căpitanului Spaniei de a-l nominaliza numărul 2 în echipă.

Cu lacrimi în ochi în timpul intonării imnului Spaniei și aclamat de 11.000 de spectatori, Nadal a avut nevoie de un singur “punct-avantaj” ca să “țină de serviciu” până la 4 egal contra lui Van Zandschulp: cu trei mingi mai mult adjudecate cu “primul retur”, olandezul a profitat de singurul game cu puncte de “break” ca să facă 5-4 și să ia un set de debut în care a avut 6 “lovituri câștigătoare” în plus.

BOTIC VAN DE ZANDSCHULP

„Este greu să închei un meci împotriva lui, știind că poate ar putea fi ultimul sau nu. Am ezitat un pic să atac la fileu. Așa am făcut la 4-3, 0-40, am riscat și m-a ajutat în cele din urmă”

RAFAEL NADAL

“M-aș fi dat deoparte dacă nu m-aș fi simțit pregătit pentru meci. Cred că m-am antrenat bine, suficient, pentru a juca acest meci, dar nu am putut evolua așa cum speram”

30-0 a avut Nadal “împotriva serviciului” numai că olandezul a servit doi “ași” ca să aibă 5-3 pentru ca apoi să câștige posibilul ultim meci de “simplu” al spaniolului după a 26-a “greșeală neforțată” a acestuia.

RAFAEL NADAL

“Nu am putut, am încercat mereu, acum sunt într-o altă etapă a vieții. Nu pot să-mi controlez nivelul de performanță, pot doar să-mi ajustez atitudinea, energia și hotărârea la care nu am fost în stare să ajung la nivelul potrivit pentru a da Spaniei un punct”

BOTIC VAN DE ZANDSCHULP

“Publicul a creat presiune, desigur, dar e de înțeles. Asta înseamnă să joci aici în Spania împotriva lui Rafa. Este cel mai mare sportiv care a trăit vreodată în Spania așa că este un eveniment cu adevărat special”

Olanda a condus cu 1-0, Carlos Alcaraz a egalat, iar târziu în noapte Spania a pierdut și la dublu.

