Rapid în război total cu suporterii

Rapid a obținut, așa cum se anticipa, calificarea în semifinalele Cupei României, după ce a învins ceva mai greu decât era de așteptat pe terenul divizionarei secunde Metalul Buzău.

Scorul era alb, după o primă repriză slabă a giuleștenilor, dar a doua parte lucrurile au intrat în normal. Rapid a câștigat la un scor de forfait, goluri Dobre, Burmaz și camerunezul N’Jie, revenit după mai bine de două luni de când Marius Șumudică îl scosese în afara lotului.

În semifinale, Rapid nu va avea deloc un meci ușor în compania lui FC Hermannstadt, echipa altui rapidist pur sânge, Marius Măldărășanu. Rapid are câștigarea Cupei ca obiectiv principal pentru că i-ar asigura calificarea în turul 2 preliminar al Europa League.

Deși Rapid merge mai departe, lucrurile sunt departe de liniște. Președintele Viorel Moldovan va pleca la vară, când îi va expira contractul, și nu există vreun semn din partea acționarilor Dan Șucu și Victor Angelescu referitor la intenția lor de a-l confirma. Însă tensiunea mare este produsă de relația conducerii cu suporterii, o relație foarte precară după ce Șucu și Angelescu au criticat cu duritate faptul că au fost nevoiți să plătească amenzi mari și să joace meciul cu Universitatea Craiova fără fani, doar cu copii, ca urmare a faptului că fanii giuleșteni au continuat să folosească materiale pirotehnice.

Atât Șucu cât și Angelescu au trecut la atac în mod public la adresa suporterilor care au ripostat la rândul lor și care au decis în semn de protest să intre pe stadion la Buzău abia în minutul 15.

Suporterii giuleștenilor, mai exact brigăzile, au pus la cale un protest. Aceștia n-au intrat de la începutul meciului pe stadionul din Buzău și au afișat un banner sugestiv: „E mai bine așa?”, cu trimitere la amenințările primite în ultima vreme din partea conducerii, urmare a amenzilor primite de club din cauza materialelor pirotehnice.

Singurul steag afișat a fost cel al grupului „Original”, separat oricum de peluză în ultimele luni. „Rușine să vă fie!” și „Suntem noi, Rapid suntem noi” au fost primele cântece.

Fanii giuleștenilor s-au enervat din cauza declarațiilor făcute de Dan Șucu, acționarul majoritar al clubului, pe 26 martie.

Acesta a ținut să transmită atunci un mesaj dur, ca urmare a incidentelor din jurul echipei, care din cauza fanilor a avut de plătit amenzi uriașe și a fost nevoită chiar să joace cu porțile închise meciul cu Universitatea Craiova. Șucu a spus că nu va mai tolera în viitor un comportament nepotrivit al suporterilor, iar aceștia, dacă vor mai prejudicia echipa, vor fi buni de plată.

Acționarul minoritar Victor Angelescu a fost destul de dur în declarația făcută la adresa suporterilor:

Trebuie să înțeleagă și suporterii noștri că nu numai cuantumul amenzilor, eu am ieșit personal de mai multe ori și am spus care este suma, trebuie să înțeleagă că așa ceva nu mai putem accepta. Chiar am vorbit intern, mai ales faptul că începem primul meci acasă și nu jucăm cu spectatori.

Trebuie să înțeleagă, în primul rând, că sunt foarte importanți pentru noi. În sensul că pe Giulești galeria și suporterii în general, nu numai galeria, ne ajută enorm. Noi pierdem foarte greu pe Giulești, se știe că e o fortăreață. Și cel mai mult avem nevoie de ei când contează, adică în play-off.