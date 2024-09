Rareş Bogdan spune că trimite batiste la PSD

Rareş Bogdan a declarat la reuniunea Consiliului Naţional al liberalilor că după alegerile din 8 decembrie va trimite conducerii PSD o duzină de batiste pentru a-şi şterge ‘lacrimile înfrângerii’.

„Nu am să fac referire la PSD, dar nu mă pot abţine să le transmit un singur lucru. Am văzut că sunt una dintre ţintele predilecte ale acestora, zi de zi şi în fiecare emisiune. (…)

Le spun un singur lucru: pentru că tot au o problemă cu batista mea, le promit că pe data de 8 decembrie, după ora 24,00, le voi transmite şi trimite de la sediul din Modrogan o duzină de batiste ca să îşi şteargă lacrimile înfrângerii.

Le promit acest lucru şi lui Tudose, şi lui Grindeanu, şi lui Paul Stănescu, şi lui Simonis, şi lui Marcel Ciolacu.

”Toată lumea să se liniştească„

Vă mulţumesc şi din momentul ăsta speculaţiile au încetat. Sper ca toată lumea să se liniştească. Avem un preşedinte şi avem un om pentru care merită să luptăm – Nicolae Ciucă, preşedintele României”, a mai spus Rareş Bogdan.

Acesta consideră că dacă PNL va obţine în primul tur al prezidenţialelor două milioane de voturi, va intra în turul al doilea şi va câştiga cursa pentru Cotroceni.

„Eu mă simt în siguranţă cu Nicolae Ciucă la Cotroceni. Sunt absolut convins că, alături de români, veţi putea alege cea mai bună cale.

Primarii din această sală, aţi avut trei milioane de voturi şi la consiliul judeţean, 2,4 milioane de voturi. Eu nu vă cer decât, în primul tur, să ne asiguraţi două milioane de voturi, suntem în turul doi şi câştigăm alegerile”, a conchis Rareş Bogdan.

”Am bătut PSD măr în 2014„

Românii au nevoie de siguranță și de certitudine și de aceea vor vota la alegerile din iarnă candidadtul PNL, Nicolae Ciucă, s-a arătat încrezătoare Alina Gorghiu.

„Deși în primul tur premierul candidat al PSD a avut 40 de procente și un milion de voturi în plus, am bătut PSD măr în 2014 și vă asigur că se va întâmpla același lucru pentru că România nu are nevoie de populism”, a mai spus ministrul justiției.

„Nicolae Ciucă este cel care va asuma ca prioritate a mandatului său tema siguranței familiilor tinerilor, a femeilor. PNL este singurul partid din România care a făcut lucruri concrete în acest sens”, a mai susținut Gorghiu.

”Am luat măsuri cum nu s-au mai luat în ultimii 35 de ani pentru combaterea traficului de droguri, ajutarea consumatorilor dependenți, eliminarea formelor de violență, sprijinirea victimelor infracțiunilor, siguranță în mediul școlar, combaterea agresiunilor și harțuirii sexuale”, a mai ținut să precizeze Gorghiu.