Răzvan Lucescu, lăudat de un adversar al României

Unul dintre jucătorii de calitate din tabăra bulgară la meciul cu România a fost, cum era de așteptat, mijlocașul Kiril Despodov, 27 ani, om cu multe selecții în prima reprezentativă. Cât timp Despodov a fost pe teren el a coordonat jocul Bulgariei și a avut multe servicii de calitate pentru cei din față, punând continuă presiune asupra apărării noastre.

După ce a fost înlocuit în minutul 71, Kiril Despodov a vorbit atât despre partida de pe stadionul Steaua dar și despre relația care o are la clubul unde evoluează ca titular cu antrenorul român pe care îl are. Despodov este om de bază la PAOK Salonic, unde a ieșit campion al Greciei la finalul sezonului trecut, sub comanda lui Răzvan Lucescu.

Internaționalul bulgar lucrează doar de un sezon cu tehnicianul român și este efectiv încântat de colaborarea cu acesta:

Este extraordinar, e extraordinar! Este o persoană extraordinară. Poporul român are persoane extraordinare. Pentru mine, este o plăcere să lucrez cu el. În primul rând, este un tip foarte bun și e foarte inteligent, știe cum să gestioneze toate situațiile și faptul că am terminat primii în Grecia și am câștigat campionatul nu a fost ceva influențat de noroc.

Am primit un mesaj de la el astăzi, mi-a urat noroc, mi-a spus că nu mă poate urmări pentru că nu este în România acum. Mi-a urat noroc și asta a fost tot. Dar de fiecare dată când merg la echipa națională, înaintea meciului îmi dă mesaj și îmi urează noroc. Pentru mine, el este un antrenor inteligent și, da, e un bun motivator. Pune o mulțime de pasiune pentru echipă și jucătorii îl urmează. El e liderul și noi punem în aplicare ce ne spune.

Referitor la meciul amical contra României Despodov îi apără pe tricolori pentru prestația lor complet nereușită și spune că e normal ca ei să fie mai precoupați să aibă grijă să nu se accidenteze pentru că urmează confruntările cu adevărul la EURO:

A fost un meci dur, desigur. Cred că echipa noastră a dat totul, tot ce a avut mai bun. Cei din tabăra României poate au fost puțin rezervați, pentru că urmează EURO pentru ei. Și nu vor să se accidenteze nimeni, deci e normal. Nu trebuie să îi judecați, pentru că este un meci amical până la urmă și peste doar 10 zile vor juca la EURO. Deci da, putea să fie un meci și mai greu, dar în orice caz nu ne-a fost ușor. Avem un portar bun, desigur. Dar orice jucător poate să rateze penalty. Și eu am ratat, chiar și în situații mult mai rele… cum ar fi în ultimele secunde. Pentru mine, la penalty e 50%-50%. A șutat bine, dar portarul a intuit unde va executa și a salvat. Nu, eu am ratat împotriva celor de la Olimpija Ljubljana, în turul 3 preliminar din UEFA Champions League… Eram la Ludogorets atunci. Și am mai ratat cu Panathinaikos, în semifinalele Cupei. Am ratat ultimul penalty”.