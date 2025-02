Răzvan Lucescu și-a pus cenușă în cap

Antrenorul lui PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, a declarat, joi seara, după înfrângerea suferită cu 2-0, la București, cu FCSB, în manșa secundă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Europa League, că adversara a meritat calificarea și că echipa sa nu a avut nicio șansă.

”Cu siguranță FCSB a fost peste PAOK și a obținut calificarea meritat. Nu am ce să comentez, în tur am jucat fotbal, am suferit o nedreptate (n.r. – problemele de arbitraj), situație care a schimbat oarecum soarta acestei duble, dar astăzi nu am avut nicio șansă. Intensitatea cu care au jucat, personalitatea pe care au avut-o de la început, determinarea de a câștiga duelurile i-a făcut să câștige meciurile și să dea această senzație că noi nu putem întoarce soarta calificării. Nu am jignit pe nimeni când am spus că a fost un rezultat fals în meciul tur. Am explicat de ce. Astăzi FCSB a câștigat pe merit și nu există vreun dubiu că noi am fi putut întoarce rezultatul”, a spus Lucescu, în conferința de presă de la finalul partidei.

Lucescu a menționat că responsabilitatea ratării calificării îi aparține în totalitate.

”Nu mă pot referi la un nume de jucători, două sau trei. Când toată echipa nu funcționează și nu are capacitatea de a intra la luptă înseamnă că responsabilitatea îmi aparține în totalitate. Nu am fost capabil să transmit corect încrederea și determinarea pentru a juca acest meci. Ceea ce simt eu este că echipa nu a fost convinsă că poate întoarce rezultatul. Cred că adversitatea sportivă pe care FCSB a avut-o la începutul jocului ne-a făcut să ne temem și mai mult și în prima repriză nu am intrat practic deloc în joc”, a explicat el.

”Nu există niciun fel de coșmar, nu există niciun fel de revanșă, există doar meciul următor. Calificările sunt obținute din episoade, iar noi am fost defavorizați la un moment dat. Episoadele au fost împotriva noastră, iar acest lucru a dat mai multă forță adversarilor. Într un moment în care puteam noi să terminăm cu foarte mare încredere și ei să termine cu o lipsă de încredere. Așa a fost să fie, ei au câștigat astăzi, merg mai departe, noi rămânem acasă”, a adăugat Răzvan Lucescu.

Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, joi seara, după victoria cu 2-0 cu PAOK Salonic, în manșa secundă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Europa League, că jucătorii săi au arătat că nu au limite.

”Am spus ieri că obiectivul nostru este să câștigăm acest meci, iar jucătorii mei au arătat încă din primul minut cât de mult și-au dorit asta. Am dominat adversarul mai mult de 90 de minute, am avut șanse de a marca, am reușit să o facem primii, iar acest lucru a fost important. Sincer, nu mă așteptam ca jucătorii mei să fie atât de buni azi. Îi cunosc, știu că sunt valoroși, dar nu mă așteptam să fie atât de buni azi. Ei au făcut mult mai mult pe teren decât le-am spus. Nu au cedat niciun moment, au menținut același ritm până la sfârșit. Mă bucur pentru ei, au scris istorie azi și sunt mândru de ei. Au arătat că nu au limite, așa că vom continua să visăm și vom vedea cât de departe putem ajunge”, a afirmat antrenorul într-o conferință de presă.

”Acești jucători au arătat că nu trebuie subestimați niciodată. Anul acesta, Europa League este de fapt Champions League din punctul meu de vedere. Pentru că dacă ne uităm vedem că în această competiție sunt echipe de Champions League. De aceea sunt mândru de jucători, ceea ce fac ei în această competiție nu e ușor deloc. Sperăm să continuăm la fel”, a adăugat el.

Elias Charalambous a subliniat că în acest moment cel mai important este următorul meci, derby-ul cu Dinamo din Superliga.

”Sunt bucuros, este normal, dar peste câteva zile vom juca un meci important cu Dinamo în campionat. Trebuie să ne odihnim, să ne recuperăm și să ne concentrăm pe acest meci, unul foarte important pentru noi. Trebuie să fim umili, să lăsăm capul jos și să continuăm în același fel ca și până acum. Pentru că în viață dacă ești arogant vei plăti. Sigur că ne dorim să mergem cât mai departe în Europa, dar, pe de altă parte, vrem să câștigăm titlul”, a precizat tehnicianul cipriot.