Răzvan Marin, despre Mircea Lucescu

Unul dintre cei mai constanți și mai buni jucători ai echipei naționale este mijlocașul echipei italiene Cagliari, Răzvan Marin. Deși este un mijlocaș și încă unul cu misiune defensivă Marin a fost golgeterul tricolorilor în campania de Liga Națiunilor, reușind să înscrie nu mai puțin de 6 goluri, aproape de recordmanul Erling Haaland, cu o lugime mai mult.

De 1 decembrie, ziua națională a României, PRO SPORT a realizat un amplu interviu cu cel care este de-al doilea căpitan al echipei naționale, în care vorbește despre ceea ce înseamnă să lucrezi cu un antrenor de talia lui Mircea Lucescu și este optimist privind șansele ca România să ajungă la turneul final al CM 2026 din SUA.

Îl cunoșteam pe Mircea Lucescu doar de la televizor, dar filozofia dumnealui de joc o știam. Faptul că vrea mereu ca echipele lui să joace fotbal, să impună un joc pozitiv ca să obțină rezultatul. Am așteptat întâlnirea cu Mircea Lucescu și antrenamentele cu mare nerăbdare, cu emoții, am fost cumva rușinat, nici nu știu cum să descriu starea. Vorbeam cu Nicu Stanciu și eram curioși amândoi. Ce m-a surprins foarte mult este nivelul de implicare pe care îl are. Parcă de la acțiune la acțiune e tot mai implicat! Se agită, dă indicații, mai și țipă la noi la antrenamente, are un tonus fabulos!

Din prima urnă chiar aș vrea un adversar tare, nu avem de ce să ne temem! Dar din urnele celelalte, adversari abordabili. Nu aș refuza o grupă de tipul celei pe care am avut-o la EURO! Obiectivul nostru va fi, în orice caz, locul 1. Am demonstrat că putem, realist, să fixăm acest obiectiv. Am câștigat grupa în preliminarii de EURO, am câștigat grupa la EURO, am câștigat de Liga Națiunilor. Cum să scazi obiectivul?!