Răzvan Nicolescu: Ce vor să facă ungurii de la MVM în România

Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei, avertizează într-o postare pe Facebook asupra riscurilor legate de intenția MVM de a prelua pachetul majoritar al E.ON România. Potrivit acestuia, este nevoie de piată pentru desfacerea gazului rusesc în Europa. Din acest motiv MVM este dispus să plătească pentru EOn Furnizare un pret premiu.

„Ce cred ca vrea sa faca compania statului ungar (MVM) in Romania si de ce trebuie discutat cu Donald Trump.

Gazprom este praf din cauza razboiului. Povestea cu piata din China este o gluma. Chinezii platesc la jumatate din cat sunt dispusi sa plateasca ungurii/europenii. In plus, este nevoie de o noua infrastructura de transport care se construieste greu si cu bani multi. Reorientarea exporturilor catre China e mai mult propaganda decat un proiect economic realist.

Asadar, este nevoie de piata pentru desfacerea gazului rusesc in Europa. Din acest motiv MVM este dispus sa plateasca pentru EOn Furnizare un pret premiu. Vor sa controleze direct consumatorii. La ce pret vor livra? La pretul la care vor livra si companiile romanesti Romgaz si Petrom care au rezerve de gaz pe o perioada mult mai mica decat Gazprom.

Daca vor obtine aprobarea pentru preluarea EOn Furnizare, cei de la MVM vor cumpara toata cantitatea de energie electrica produsa de minunatii irakieni de la Mintia care cred ca au primit si ceva subventii de la stat pentru proiectul lor. Ungurii nu vor plati cu bani, ci cu gaz rusesc energia electrica produsa la Mintia. Retineti asta! Sa nu va prefaceti ca nu ati stiut!

Transgaz va face imediat o conducta noua pentru Mintia pentru ca e frumos sa construiesti, nu? La fel cum construiesc Tuzla – Podisor de care nu era nevoie. Sute de milioane aruncate in Turcia si Rusia.

Planul alternativ la aceasta rusificare a sectorului energetic romanesc era un parteneriat romano-american pe care l-am gandit in 2014 si care era legat de Exxon, Grecia, Coridorul Vertical, LNG Tellurian si altele. Mai sunt sanse? Cu Donald Trump, inca sunt.

Problema noastra cea mai mare nu e nici cu rusii si nici cu ungurii. Ungurii chiar imi sunt simpatici, au, n-au mingea, trag la poarta.

Problema noastra suntem…NOI…sau unii dintre noi…prosti, hoti, tradatori si puturosi.

PS.1 Alo, Electrica? Mai existi? De ce te-am listat? Unde sunt banii de la listare?

PS.2 Alo, SAPE? Buna dimineata! Mai existati, dragilor? Unde sunt cele 401 milioane euro din litigiul pe care l-am initiat in 2014 cu Enel? Mai aveti masti neconforme pe stoc?”, a scris fostul ministru