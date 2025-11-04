Redactorul-șef al celei mai citite publicații din Ungaria și-a dat demisia din cauza lui Viktor Orban

Libertatea presei din Ungaria trece printr-o nouă încercare după ce redactorul-șef al celei mai populare publicații și-a dat demisia. Tranzacția prin care ziarul a ajuns în mâinile unui grup apropiat de putere ridică semne de întrebare privind independența editorială.

De Mădălina Hodea
Redactorul-șef al celei mai importante publicații din Ungaria a renunțat la post imediat după ce ziarul a fost vândut unei firme controlate de persoane apropiate premierului Viktor Orban. Această mutare ridică semne de întrebare serioase despre libertatea presei în țară.

O mare publicație din Ungaria și-a schimbat proprietarul, după ce grupul Ringier a vândut-o unei companii legate de premierul Viktor Orban. Imediat după acest anunț, redactorul-șef a decis să plece, considerând că libertatea editorială este acum pusă în pericol.

„Noul proprietar nu ne dorește, dar nu contează, intențiile noastre coincid”, a comentat luni seara pe Facebook redactorul-șef , Ivan Nagy, anunțând și plecarea colegului său Peter Szigeti, responsabil cu dezvoltarea conținutului cotidianului.

Această schimbare vine într-un moment în care presa independentă din Ungaria trece printr-o serie de dificultăți, iar controlul politic asupra media devine tot mai puternic spun jurnaliștii maghiari.

Cu șase luni înainte de alegerile parlamentare, pentru care sondajele dau opoziția în frunte, această achiziție este considerată o încercare suplimentară a puterii în funcție de a mușamaliza presa independentă.

Situația a atras atenția internațională, fiind un semnal clar că presa liberă din Ungaria se confruntă cu presiuni tot mai mari. De la revenirea la putere a lui Orban în 2010, numeroase mass-media independente și-au încetat activitatea sau au fost cumpărate de aliații săi și transformate în organe pro-Fidesz, partidul său, în timp ce mass-media publică a fost obligată să urmeze linia guvernului scrie presa maghiară

