O mare publicație din Ungaria și-a schimbat proprietarul, după ce grupul Ringier a vândut-o unei companii legate de premierul Viktor Orban. Imediat după acest anunț, redactorul-șef a decis să plece, considerând că libertatea editorială este acum pusă în pericol.

„Noul proprietar nu ne dorește, dar nu contează, intențiile noastre coincid”, a comentat luni seara pe Facebook redactorul-șef , Ivan Nagy, anunțând și plecarea colegului său Peter Szigeti, responsabil cu dezvoltarea conținutului cotidianului.

Această schimbare vine într-un moment în care presa independentă din Ungaria trece printr-o serie de dificultăți, iar controlul politic asupra media devine tot mai puternic spun jurnaliștii maghiari.

Cu șase luni înainte de alegerile parlamentare, pentru care sondajele dau opoziția în frunte, această achiziție este considerată o încercare suplimentară a puterii în funcție de a mușamaliza presa independentă.

Situația a atras atenția internațională, fiind un semnal clar că presa liberă din Ungaria se confruntă cu presiuni tot mai mari. De la revenirea la putere a lui Orban în 2010, numeroase mass-media independente și-au încetat activitatea sau au fost cumpărate de aliații săi și transformate în organe pro-Fidesz, partidul său, în timp ce mass-media publică a fost obligată să urmeze linia guvernului scrie presa maghiară