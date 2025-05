Rețeaua ascunsă a puterii: ONG-uri, servicii secrete, guvern

Funcția de releu între guvernanți și guvernați este tot mai mult revendicată de ONG-uri, care tind să înlocuiască astfel partidele politice. O fac însă fără a-și asuma și responsabilitatea în fața cetățenilor, eludând actul democratic al alegerilor, precum și obligația transparenței finanțării. ONG-urile sunt gata să organizeze proteste pentru ca declarațiile de avere ale politicienilor să rămână publice, însă se opun vehement unor legi pentru transparența propriei finanțări, mai cu seamă când ea este externă. În acest fel, este legitim ca cetățenii să se întrebe în ce măsură ONG-urile cele mai influente într-un anumit stat sunt influențate de mari companii străine, tehnocrați din guverne străine și servicii secrete străine, în ce măsura ele sunt o coloană a cincea a unor interese care trec dincolo de filantropie și promovarea drepturilor omului.

Mike Benz, fost oficial în Departamentul de Stat în prima administrație Trump și director al Fundației Freedom Online, a discutat cu Tucker Carlson despre influența pe care o au ONG-urile în societățile occidentale. Benz a descris rolul pe care ONG-urile, serviciile secrete și imperiile filantropice private l-au jucat în influențarea afacerilor globale și interne.

”ONG-urile sunt celula stem a sistemului nervos central al guvernului. Au luat naștere odată cu introducerea impozitelor pe venit în SUA, în 1913, și cu legea care scutea de impozitare donațiile făcute organizațiilor caritabile, în 1917”, spune Mike Benz.

De atunci au început să curgă banii companiilor private către fundații. Rolul ONG-urilor au devenit mai important în Al Doilea Război Mondial și imediat după aceea, când OSS, predecesoarea CIA, trebuia să găsească o cale de a oferi asistență militară și financiară diferitor grupuri din Europa. Acest rol a fost mult mai important pentru CIA, în timpul aplicării Planului Marshall. ONG-urile au devenit calea prin care guvernul SUA își asigura negarea credibilă a implicării în finanțare, stabilire de contacte și direcționarea activității unor grupuri despre care guvernul SUA nu dorea să se afle că acționează în interesul său.

”Este o relație complicată, pentru că, pe de o parte, există guvernul SUA, iar, pe de altă parte, există indivizi bogați, membri ai familiilor dinastice din SUA – Ford, Rockefeller, Carnegie. Toți finanțează asemenea ONG-uri, toți sunt implicați în activități guvernamentale, toți au afaceri în străinătate si sunt dependenți de Departamentul de Stat, care le deschide calea, negociază acorduri, obține noi teritorii, extinde piețele de desfacere, menține legi favorabile companiilor americane în alte țări, asigură drepturi de extragere a minereurilor, asigura rute comerciale. În schimb ONG-ul pot ajunge acolo unde pentru guvern este periculos să ajungă: pot discuta direct cu populația locală, pot găsi căi pentru livrări de arme și pentru a mitui”, spune Benz

Pot crea portofolii de active în alte țări, care să fie folosite apoi de asistenți ai secretarului de Stat. În general, de acest lucru se ocupă subsecretarul de Stat pentru afaceri politice, o funcție deținută de Victoria Nuland. Diplomații americani care se ocupa de afaceri politice sunt deseori considerați agenți CIA. Nu se poate face o diferență clară între guvernul SUA, marile corporații și ONG-uri, mai spune Mike Benz.

”Marile companii aplică în relația cu guvernul o tactică din cursele de ciclism: nu vrei să fii pe primul loc, pentru că depui un efort mai mare, îți dorești să fii pe locul doi, pentru că în fața ta este cineva care ia vântul în piept. Pentagonul face acest lucru pentru marile multinaționale. Departamentul de Stat face acest lucru pentru multinaționale. CIA face acest lucru pentru corporații și firmele financiare”, spune Benz. Personalitățile mari din lumea ONG-urilor – Soros, Rockefeller, Carnegie, Ford – au atașat la aceste activități filantropice și mari afaceri. Relația este cu dublu sens: ONG-urile lor primesc finanțare guvernamentala, dar primesc și finanțare din partea afacerilor pentru a promova proiecte ale guvernului SUA în alte țări.

CIA a fost creată pentru a asigura și un braț operativ predecesoarei sale, OSS. Prima mare operațiune a avut loc în Italia, la alegerile din 1948, când CIA s-a folosit de organizații caritabile, de sindicate și de mafie pentru a frauda alegerile și pentru a feri Italia de o guvernare pro-sovietică. La scurt timp, George Kennan redactează un raport în care arăta că acesta trebuie să fie modelul pentru acțiunea externă a SUA în secolul 20, că războiul și-a schimbat natura și că devine unul preponderant politic. Iar, în cazul în care SUA nu vor aplica acest model, URSS va face asta și va avea șanse de a câștiga confruntarea.

Acum, toate marile companii americane sunt implicate în această lume a ONG-urilor, care le servește interesele și le deschide piețele, spune Mike Benz.

Forța acestor ONG-uri a crescut. La începutul anilor 1990, subsecretarul de Stat Strobe Talbott spunea ca vede în Fundația pentru o Societate deschisa a lui George Soros, nu un ONG, ci un stat independent dar aliat al SUA, la fel ca Germania sau Marea Britanie, iar SUA trebuie să-și sincronizeze politica externă cu politica Fundației pentru o Societate Deschisă.

”Conexiunea dintre guvernul SUA și Soros este mai profundă decât la prima vedere. Telegramele Departamentului de Stat publicate de WikiLwaks arată cum comunicarea între familia Soros și Departamentul de Stat a început in 1973, cu șase ani înainte de apariția Fundației pentru o Societate Deschisă. S-a întâmplat prin intermediul Soros Associates, o companie deținută de Paul Soros, fratele lui George Soros, specializată în dezvoltarea facilităților portuare. Avea afaceri în multe țări și o relație de cooperare cu compania Brown and Root, achiziționată de Halliburton, care urma să fie condusa de Dick Cheney, secretar al Pentagonului și apoi vicepreședinte al SUA. Halliburton si Soros trebuiau să asigure control asupra infrastructurii în state în care putea să apară concurența sovietică. Dosarele JFK declasificate arată că patronii Brown and Root aveau acces la informații clasificate CIA”, spune Benz.

”De fiecare data când guvernele altor țări încearcă să controleze finanțarea ONG-urilor apar mișcări de stradă și presiuni asupra guvernelor și parlamentelor. Așa s-a întâmplat în Slovacia, Serbia, Ungaria. În cazul Ungariei, UE a intervenit și a spus că legea transparenței finanțării ONG-urilor nu poate fi aplicată. Guvernul Ungariei a dorit să vadă cât din țesătura societății civile din țară era, de fapt, un activ al unor guverne străine. I se spunea ”legea rusă”, pentru că Rusia interzisese deja USAID și National Endowment for Democracy. Protestele împotriva acestor legi pot fi văzute online: oamenii protestează pentru a nu fi lăsați să știe despre finanțarea străina a propriei societăți civile. Protestează pentru a fi legați la ochi și pentru a nu cunoaște implicarea altor state în ziarele pe care le citesc, televiziunile pe care le urmăresc, sindicatele din care fac parte, în compania care le plătește salariul. Este ridicol. În SUA există o asemenea lege – legea agenților străini – iar neînregistrarea ca atare, în cazul în care primești finanțare străină, este infracțiune. Însă, dacă o asemenea lege se aplică în Ungaria, ea este considerată atac la adresa democrației. Pentru ca ao asemenea lege ar arăta că nu puține ONG-uri sunt brațul lung al serviciilor secrete americane, al guvernului SUA și al clasei donatorilor cu influență la Washington”.

Mike Benz a mai vorbit despre US Institute for Peace, un think tank cu finanțarea federală creat de Congres, în 1984. Benz susține că această organizație s-a opus verificărilor inițiate de administrația Trump, a șters informațiile despre finanțare din baza de date, pentru a nu fi asociată cu rețelele talibanilor din Afganistan. ”Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală spune că a recuperat informații despre plăți făcute talibanilor”.

ONG-urile pentru pace au o relație interesantă cu serviciile secrete din SUA. Carnegie Endowment for International Peace a fost condusa de William Burns din 2014 până în 2021, când Burns a plecat pentru a deveni directorul CIA. Aceste ONG-uri au fost infiltrate puternic de serviciile secrete din SUA.

Mike Benz a vorbit despre rolul ONG-urilor în mai multe inițiative globale pentru educație, în timpul Războiului Rece, și a sugerat că aceleași proiecte sunt aplicate acum pentru a combate populismul de dreapta. ”Toate sunt redirecționate împotriva populismului de dreapta, în special după victoria lui Trump din 2016”. Benz susține că organizații internaționale din educație, precum Education International, își au rădăcinile în organizații afiliate la CIA și sunt active în campanii politice, precum cea împotriva Alternativei pentru Germania.

* Mike Benz, președintele Fundației pentru Libertatea Online și fost oficial în Departamentul de Stat al SUA în timpul administrației Trump, ”pare să fi folosit un pseudonim pentru a posta materiale de extremă dreapta și a interacționa cu naționaliști albi, postând și clipuri despre teorii ale conspirației”, scrie NBC, făcând referire la înregistrări, transmisiuni live pe internet și postări pe bloguri. Chiar și cu păcatul că este ”naționalist alb” și conspiraționist Mike Benz pare să aibă un discurs mult mai structurat decât Nina Jankowicz, autodeclarată ”Mary Poppins a dezinformării”, numită de președintele Joe Biden în fruntea Comisiei pentru Dezinformare din cadrul Departamentului Securității Interne, poziție pe care a ocupat-o doar o lună.