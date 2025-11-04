Reținut după ce a postat poze cu fosta iubită

Un tânăr de 26 de ani din Galați a fost reținut după ce și‑a hărțuit fosta iubită. Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor din Galați

De Mădălina Hodea
Durere și frică într-o familie din Avrig. Un tânăr de 26 de ani, originar din Galați, a fost reținut după ce și‑a hărțuit fosta iubită, o tânără de 22 de ani, publicând poze intime cu ea și amenințând‑o repetat. Cazul scoate în evidență cât de periculoasă poate deveni o relație din care se încearcă ieșirea.

În perioada septembrie octombrie 2025, un tânăr de 26 de ani din Galați a inițiat un șir de acte de hărțuire și presiune psihologică asupra fostei sale iubite, o tânără de 22 de ani din Avrig, județul Sibiu. Ancheta arată că acesta a creat mai multe conturi false pe platformele de social media, folosindu‑se de identitatea și fotografiile victimei, pentru a publica mesaje defăimătoare și acuzații false de natură sexuală.

La descinderea polițiștilor din Avrig, în colaborare cu forțe specializate din Galați, au fost ridicate sisteme electronice de stocare a datelor și alte dispozitive ce vor fi supuse analizei întregului aparat probator. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar dosarul instrumentat de procurori vizează infracțiunile de hărțuire, amenințare, violare a vieții private și fals informatic.

Victima, marcată de ceea ce însemna o relație finalizată cu teamă, se află sub protecția autorităților. Incidentul aduce în prim‑plan nevoia strictă de protecție a femeilor și de consolidare a măsurilor de penalizare pentru agresorii care trec granița intimă a respectului și a legii.

1 comentariu

  1. Da ăsta este un caz care trebuie mediatizat și explicat la TV … tineri să înțeleagă la ce se pot expune și ce este legal și ce nu este legal … atât cele de sex feminin cât și cei de sex masculin să înțeleagă ilegalitatea unui context care aparent nu este grav …. societatea întotdeauna are nevoie de exemple să li se repete anumite lucruri anumite tendințe specifice vârstei …. Dar SRI iști de la TV sunt preocupați cu campaniile electorale cu fasciști cu pericolul Rusesc și alte invenții …

    Răspunde

