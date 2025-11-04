În perioada septembrie octombrie 2025, un tânăr de 26 de ani din Galați a inițiat un șir de acte de hărțuire și presiune psihologică asupra fostei sale iubite, o tânără de 22 de ani din Avrig, județul Sibiu. Ancheta arată că acesta a creat mai multe conturi false pe platformele de social media, folosindu‑se de identitatea și fotografiile victimei, pentru a publica mesaje defăimătoare și acuzații false de natură sexuală.

La descinderea polițiștilor din Avrig, în colaborare cu forțe specializate din Galați, au fost ridicate sisteme electronice de stocare a datelor și alte dispozitive ce vor fi supuse analizei întregului aparat probator. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar dosarul instrumentat de procurori vizează infracțiunile de hărțuire, amenințare, violare a vieții private și fals informatic.

Victima, marcată de ceea ce însemna o relație finalizată cu teamă, se află sub protecția autorităților. Incidentul aduce în prim‑plan nevoia strictă de protecție a femeilor și de consolidare a măsurilor de penalizare pentru agresorii care trec granița intimă a respectului și a legii.