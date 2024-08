Venirea lui Marius Șumudică pe banca Rapidului, în locul nord-irlandezului Neil Lennon, a fost primită cu multă satisfacție inclusiv de cea mai mare parte a legendelor clubului giuleștean. Toți consideră că principalul acționar al clubului, Dan Șucu, a îndreptat astfel greșeala de a aduce un tehnician din spațiul britanic, un cu totul alt stil de joc decât ceea ce se întâmplă pe la noi.

Marius Șumudică este apreciat și pentru faptul că este rapidist pur sânge, un lucru care este considerat a fi un mare bonus. A intrat deja foarte repede în pâine și vineri seară, la Iași, Rapid speră să obțină prima victorie din acest sezon în fața Politehnicii lui Tony, iar numărul celor care îl vor însoți ca suporteri este foarte mare, punând în alertă autoritățile din orașul capitală al Moldovei.

La Rapid, deși anii s-au tot adunat, fostul portar, Rică Răducanu, pe numele său real Răducan Necula, continuă să fie o portavoce importantă. De aceea, fanii au vrut să știe ce crede Tamango despre instalarea lui Marius Șumudică, mai ales că sunt și vecini de cartier. Iată ce a declarat mucalitul Rică pentru iamsport.ro.

„Eu de la început am zis că are gură mare, e rapidist, îl știu de atâția ani, are el stilul ăsta, se mai ceartă cu omul, acum zice că și-a revenit. Chiar dacă nu, așa se zice, dacă a umblat colo-colo mai vede cum e și omul învață din greșeli dacă vrea. Pentru Rapid un român e binevenit ca antrenor, și pentru galerie.

Alt stil e la Rapid, cu lumea e greu de lucrat dacă nu ești atent. El știe cum e atmosfera, e greu de pus unul din altă parte, a fost acolo, știe cum e viața între noi, sperăm să aibă și succes, să fim și noi măcar în cupe să mai audă lumea de noi.

E din cartier, e mai mic decât mine, îl știu bine că e rapidist, eu acolo stau cu el, a copilărit în Regie, când a fost golgheter tot stadionul (n.r. cânta) ‘Șumi gol’, știi cum e, dădea goluri. Astea sunt amintirile frumoase, când ai rezultate bune… și a fost și golgheter”.