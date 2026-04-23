Ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, avizată de Comisia juridică din PE. Care e următorul pas

Comisia juridică a Parlamentului European, formată din mai mulți eurodeputați, a votat pentru ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, conform surselor Cotidianul. Avizul vine în contextul în care Parchetul General a cerut încă din septembrie ridicarea imunității eurodeputatei aleasă pe listele SOS România.

Rezultatele votului pentru ridicarea imunității Dianei Șoșoacă: 17 voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, conform surselor Cotidianul.

Pentru ca imunitatea Dianei Șoșoacă să fie cu adevărat ridicată, propunerea trebuie să treacă și de votul Parlamentului European. Conform surselor Cotidianul, nu este momentan clar dacă imunitatea Dianei Șoșoacă va intra la vot săptămâna viitoare.

Regulamentul de procedură al Parlamentului European impune ca o astfel de cerere să fie analizată de Comisia pentru afaceri Juridice.

Parcetul General a anunțat că s-a sesizat din oficiu în urma declarațiilor controverate făcute de Diana Iovanovici-Șoșoacă în spațiul public. Un an mai târziu, procurorii au citat-o oficial pe șefa SOS România. După două ore de audieri, eurodeputata a aflat că are calitate de inculpat fiind acuzată de comiterea a 11 infracțiuni. Concret, este învinuită de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, patru infracțiuni de promovarea genocidului contra umanității și susținerea criminalilor de război, precum și fapta de a promova idei legionare, rasiste sau xenofobe.

Diana Iovanovici-Șoșoacă a fost audiată de Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European. Eurodeputata a fost chemată de două ori în fața comisiei, ultima audiere având loc pe 24 martie, când și-a susținut apărarea și a încercat să își convingă colegii să nu voteze ridicarea imunității. Procedura a avut loc într-un cadru restrâns, în spatele ușilor închise. Parlamentul European a început demersurile în luna octombrie a anului trecut, la solicitarea procurorilor din România.

Decizia finală referitor la imunitatea Dianei Șoșoacă va fi luată în plenul Parlamentului European. Dacă se va dispune ridicarea imunității parlamentare, procurorii de la București vor putea continua ancheta în mod efectiv. Cu alte cuvinte, în lipsa imunității parlamentare, ancheta penală ar putea avansa, inclusiv prin percheziții informatice și dispunerea primelor măsuri preventive.

Discuțiile privind ridicarea imunității pe care Diana Șoșoacă o deține, în calitate de europarlamentar, au fost inițiate de Roberta Metsola, președinta PE, în luna octombrie. Aceasta a dezvăluit faptul că autoritățile române i-au înaintat o cerere ce vizează ridicarea imunității Dianei Șosoacă.

„Autoritățile competente din România au adresat către mine o cerere pentru ridicarea imunității doamnei Diana Iovanovici-Șoșoacă. Această solicitare va fi trimisă către Comisia juridică” a preciat Metsola.

Instituția care a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității eurodeputatei Diana Șoșoacă este Parchetul General. Aceasta este anchetată de procurorii PÎCCJ pentru comiterea mai multor infracțiuni, printre ce vizează și acuzații de propagandăă legionare.