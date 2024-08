Ritualuri de curățare în postul Sf. Marii

Pentru că acesta este un episodul special făcut în Postul Sfintei Marii, una dintre discuțiile dintre jurnalist și Măicuță a fost despre ritualurile de curățare din perioada Postului.

Pentru post, ai nevoie și de multă liniște, și de multă rugăciune, și să te aduni. Dacă e o perioadă în care o persoană are foarte mult de muncă, normal că nu o să-i cer să postească la o limită extremă, dar toate trebuiesc combinate cu multă credință, multă rugăciune și, mai presus de toate, multă dragoste către Dumnezeu. Dacă nu o simți și nu o ai, măcar să o ceri, să-ți dorești, să conștientizezi că este Dumnezeu deasupra noastră. Și noi trebuie să ne raportăm viața la Dumnezeu… tot ce facem… și faptele. În orice faci, trebuie să te gândești dacă lui Dumnezeu Îi place ce fac eu sau nu-I place. Dacă am făcut ceva, oare am greșit sau n-am greșit? Nu poți să-ți duci viața oricum”, i-a răspuns maica Cipriana, la podcastul ALTCEVA.