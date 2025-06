România a ieșit pe ușa din dos la CE Under 21

Naționala României se întoarce acasă după ce a ieșit pe ușa din dos a CE de tineret din Slovacia.

În 2023, deși am fost gazde, am pierdut toate meciurile disputate sub comanda lui Emil Săndoi iar acum Daniel Pancu i-a copiat parcursul: 0-1 cu Italia, 1-2 cu Spania și tot atât cu Slovacia, în ultima apariție la această competiție.

Dacă în meciurile infinit mai grele cu Italia și Spania, tricolorii au avut evoluții acceptabile partida cu Slovacia a arătat ca un film prost, cu actori de mâna a doua sau a treia în rândurile echipei noastre. Asta deși, pentru prima oară la acest turneu final, selecționerul Daniel Pancu a intrat în rol, la marginea terenului, expirându-i suspendarea de două etape.

Și a privit ca o stană de piatră modul în care jucătorii săi au fost depășiți la toate capitolele de slovaci, aceștia, eliminați și ei după primele două meciuri, având clar ambiția de a se retrage din scenă cu fruntea sus. Și au făcut-o de asemenea manieră încât însuși Pancu, după ce Umit Akdag a redus scorul de la 2-0 la 2-1, rămas până la final, cu un trasor din mijocul careului, a declarat că dacă România ar fi egalat ar fi fost cea mai mare nedreptate.

Thomas Slusov, argintul viu al slovacilor, jucător care sigur are toate calitățile pentru a ajunge un fotbalist de top i-a chinuit enorm pe fundașii români iar în atac singurul nostru șut pe poartă a fost golul marcat după 80 de minute în care nu am fost capabili să punem în pericol careul advers.

O parte dintre jucători erau extrem de triști la final, nereușind să își explice dezastrul total din evoluția echipei cu Slovacia. Fundașul Matei Ilie a spus că nici nu știe dacă mai are rost să aspire la convocarea la naționala mare, pentru că este total nemulțumit de felul în care s-a prezentat la acest turneu final.

Este clară despărțirea de selecționerul Pancu, în locul acestuia urmând a fi instalat Costin Curelea de la naționala U20, iar șapte jucători din actualul lot vor fi eligibili în continuare pentru U21. Problema este că doar locul 1 merge direct, locul 2 urmând a participa la baraj. Ori, într-o grupă în care ai adversară Spania, care te bate pe unde te prinde, o a cincea calificare consecutivă la un turneul final EURO U21 poate si serios pusă sub semnul întrebării.