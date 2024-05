România, spaima lui Putin. „Vom produce muniție pentru tancurile Abrams”

Duduie afacerile militare românești cu americanii.

Vineri, în prezența ministrului Economiei Radu Oprea și a ambasadoarei SUA Kathleen Kavalec s-a semnat documentul care consacră cooperarea UPS DRAGOMIREŞTI cu General Dynamics Ordnance and Tactical Systems din SUA, pentru modernizarea producției de muniții de calibru mare și dezvoltarea de capacități de producție pentru muniție standard NATO.

Care-i ambiția?

„Sunt proiecte la care lucrăm de mai multă vreme, unele au început deja, unele s-au concretizat deja prin memorandumuri semnate. Un alt memorandum a fost semnat astăzi în prezența ambasadoarei Kavalec cu GDOTS, General Dynamics, partea care produce muniție. Vrem să transformăm fabrici din cadrul ROMARM într-un centru de excelență pentru muniția mare, calibru 120, 155, să producem în România și să exportăm din România în țările din estul Europei și centrale pentru tancurile americane care deja sunt prezente în cât mai multe țări, România urmând să fie acest pol, acest centru de excelență, în care vom produce această munițe. Suntem avansați în acest proiect, pentru că am lucrat foarte mult timp în urmă, e definit proiectul, știm valoarea investițiilor, timpul, azi a fost semnat acest parteneriat între ROMARM și General Dynamics”, a explicat ministrul Economiei, Radu Oprea la Digi 24.

Radu Oprea a spus că România va deveni principalul producător de muniție pentru tancurile Abrams. „Ne dorim ca România să devină principalul producător de muniție pentru tancurile Abrams. Am avut deja inspecția experților și e un proiect la care lucrăm de mai multă vreme, este concretizat, știm toți pașii pe care îi avem de făcut”, a mai explicat el.

De asemenea, a mai adăugat că e nevoie de fabrică de pulberi pentru a produce muniție și că acesta este un alt proiect deja concretizat. „Ca să poți produce muniție ai nevoie și de fabrică de pulberi. Acesta este un alt proiect care este deja concretizat, pentru că există, împreună cu o companie germană, o comunicare din partea Comisiei Europene. Lucrăm și la acest proiect, în fiecare zi mai punem o cărămidă pentru ca în cel mai scurt timp acest proiect să existe și să producem și pulberea de care avem nevoie”, a mai spus Radu Oprea. Ministrul a mai afirmat că acest lucru s-ar putea întâmpla în câteva luni. „Vom începe treptat, vom începe să facem anumite operații în România, finale, vor însemna și echipamente și utilaje noi în hale deja existente. Se poate întâmpla în termen de luni de zile, să începem primele operații împreună, de producție. Noi deja producem în România. Este un moment de oportunitate pentru industria românească națională cu capital de stat și cu capital privat. Avem nevoie să lucreze împreună, mai ales pe zona de cercetare-dezvoltare”, a conchis el.

Despre drona românească

De asemenea, Romarm, prin compania Carfil, și compania americană Periscope Aviation au semnat vineri un parteneriat pentru dezvoltarea dronelor care pot fi folosite în scop civil, precum agricultura, dar și militar, potrivit ministrului Economiei.

Reprezentanţii Carfil şi Periscope Avation au semnat vineri, la Black Sea Defense & Aerospace Exhibition (BSDA 2024), un acord de cooperare pentru producerea unei drone româneşti, eveniment la care au participat ministrul Economiei, Ştefan-Radu Oprea, şi ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Kathleen Kavalec.

„Astăzi am avut un moment important împreună cu compania americană Periscope, împreună cu compania românească Carfil, o subsidiară a Romarm, companie cu capital de stat. Am semnat un protocol pentru a face împreună o dronă, o dronă care are aplicabilitate atât în domeniul civil, cât şi în domeniul militar. De aceea au mai fost semnate două protocoale, unul care cuprinde mai multe asociaţii, a celor care cred în această capacitate a României de a avea o dronă românească şi împreună cu ei ne propunem să îmbunătăţim cadrul legislativ, pentru ca astfel de proiecte să poată fi realizate foarte repede. Al doilea protocol i-a reunit pe cei care doresc să utilizeze drona românească pentru agricultură. Veţi vedea acolo institute de cercetare din domeniul agriculturii, veţi vedea universităţi din domeniul agriculturii, sigur şi Institutul Politehnic din Bucureşti pentru că împreună dorim să dezvoltăm partea de cercetare din România astfel încât să putem trece de la partea de idee, la prototip, la produs”, a declarat ministrul Economiei Ştefan-Radu Oprea.

El a menţionat că există deja în România mai multe companii care ştiu să producă drone, au prototipuri şi realizează produse, dar pentru a avea o dronă competitivă este nevoie de mult mai mult.

„În afara proiectului dronei româneşti, unde suntem implicaţi toţi reprezentanţii pe care i-aţi văzut şi cei care încă nu sunt parte semnatară a acestor protocoale, există şi intenţia noastră de a deveni furnizori în lanţurile de producţie globale ale producătorilor de marcă cum este Periscope. Nu este singura companie, însă ne dorim să ne cunoască mai bine, să vadă capacităţile de producţie pe care le avem în România, să dezvoltăm produse, să fim parte din lanţurile lor de aprovizionare”, a afirmat Radu Oprea.

La rândul său, Nic Mc Carter, CEO al Periscope Avation, a subliniat că există intenţia de a realiza o dronă românească, fabricată în România pentru clienţi locali.

De asemenea, Mircea Tanţău, directorul general al Carfil, a adăugat că societatea are facilităţi de fabricaţie, dar nu a avut până în prezent o companie care să industrializeze aceste drone.

„Noi vrem să producem drone, aşa cum a spus şi domnul ministru, şi să fim incluşi în lanţul de furnizori de echipamente şi de drone europene şi mondiale. Carfil are, datorită suportului ministerului, capacităţi moderne de fabricaţie, avem investiţii de peste 15 milioane de euro, avem utilaje ultramoderne şi suntem pregătiţi să lansăm în fabricaţie în serie tipurile de drone pe care le vom stabili în baza unei foi de parcurs”, a transmis Mircea Tanţău.

Acesta a mai spus că în acordul de cooperare semnat există un articol care prevede ca în trei luni de la semnarea acordului între cele două societăţi vor defini participarea la această asociere.

„Acest acord de cooperare este pregătirea unui acord de asociere între România, prin Carfil, Ministerul Economiei, şi Periscope Avation. Noi va trebuie să definim participarea fiecăruia”, a mai spus Mircea Tanţău.