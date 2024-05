Purcoi de bani învârtiţi de firmele grupării Coldea – Dumbravă – Trăilă!

Firma detinuta de generalul Dumitru Dumbrava, fostul sef al Directiei Juridice din SRI, a incasat peste 1 milion de euro de la avocatul Doru Traila, iar firma lui Dumbrava a bagat in socetatea detinuta de Florian Coldea si de fostul adjunct al SRI Dumitru Cocoru suma de 250.000 euro, reiese din ordonanta prin care s-a inceput urmarirea penala fata de generalii Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, avocatul Doru Traila si omul de afaceri Dan, ordonanta din care luju.ro a prezentat un pasaj.

Pasajul din ordonanta DNA referitor la banii transferati pe filiera Traila-Coldea-Dumbrava:

“Referitor la firma SC Wise Line Consulting SRL s-a stabilit ca a fost inregistrata la Registrul Comertului in anul 2018, sub nr. J40/12658/2018, avand ca unic asociat si administrator pe numitul Dumbrava Dumitru, iar ca obiect principal de activitate ‘Activitati de consultanta pentru afaceri si management’. Incepand cu anul 2020 societatea a raportat o cifra de afaceri si un profit net semnificative:

-anul 2020: cifra de afaceri 1.148.552 lei, profit net 938.294 lei;

-anul 2021: cifra de afaceri 4.693.003, profit net 3.646.710;

-anul 2022: cifra de afaceri 1.797.744 lei, profit net 693.344 lei;

-anul 2023: cifra de afaceri 6.218.316 lei, profit net 3.491.739 lei.

In perioada 2020 – 2023, societatea nu a avut niciun salariat.

Din analiza rulajelor de cont a rezultat ca, in perioada 10.01.2022 – 28.02.2024, SC Wise Line Consulting SRL a incasat de la Societatea Civila Profesionala ‘Doru Traila si Asociatii’ suma totala de 5.200.794,19 lei, astfel:

-anul 2022 – 1.029.409,11 lei,

-anul 2023 – 3.370.431,90 lei,

-anul 2024 – 800.953,18 lei.

SC Strategic Sys SRL a fost inregistrata la Registrul Comertului in anul 2020, sub nr. J40/8352/2020, avand ca asociati pe Coldea Florian si Dumitru Cocoru, iar ca administrator pe Dumitru Cocoru. Obiectul principal de activitate al societatii il constituie ‘Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea’, insa sunt prevazute si activitati secundare: ‘Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii’, ‘Activitati de consultanta pentru afaceri si management’, ‘Activitati de consultanta si tehnologia informatiei’, s.a.

Incepand cu anul 2020 societatea a raportat o cifra de afaceri si un profit net semnificative:

-anul 2020: cifra de afaceri 639.739 lei, profit net 573.775 lei;

-anul 2021: cifra de afaceri 4.483.572 lei, profit net 4.310.955;

-anul 2022: cifra de afaceri 2.945.093 lei, profit net 2.690.565 lei;

-anul 2023: cifra de afaceri 6.119.796 lei, profit net 4837.140 lei.

In anul 2020 societatea a avut un salariat, in anul 2021 un numar de 2 salariati, iar in anul 2022 un singur salariat.

Din analiza rulajelor de cont a rezultat ca, in perioada 10.01.2022 – 28.02.2024, SC Strategic Sys SRL a incasat de la SC Wise Line Consulting SRL suma totala de 1.241.726,47 lei, prin 19 transferuri, astfel:

-anul 2022 – 17.329,00 lei,

-anul 2023 – 1.075.146,23 lei,

-anul 2024 – 149.251,09 lei.

Pentru a stabili legatura dintre sumele de bani platite de firma SC Sanimed Impex International SRL catre SCP ‘Doru Traila si Asociatii’ si platile ulterioare efectuate de SC Sanimed Impex International SRL (n.r. – fima lui Catalin Hideg) catre SC Wise Line Consulting SRL si SC Wise Line Consulting SRL catre SC Strategic Sys SRL, au fost analizate contractele de consultanta, actele aditionale la acestea, facturile emise de catre prestator si documentele justificative din spatele acestora.

S-a stabilit ca intre SCP ‘Doru Traila si Asociatii’ si SC Wise Line Consulting SRL au fost incheiate contracte cadru, cu un obiect general, in care nu sunt prevazute elemente care sa permita cuantificarea serviciilor prestate si determinarea valorii facturilor. De altfel, contrar clauzelor contractuale, care impuneau ca pentru serviciile de consultanta intre SCP ‘Doru Traila si Asociatii’ si SC Wise Line Consulting SRL sa se incheie acte aditionale prin care sa se stabileasca obiectul prestatiilor si pretul acestora.

(…)

In drept, faptele persoanelor juridice SC Wise Line Consulting SRL si SC Strategic Sys SRL intrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea şi completarea unor acte normative”.